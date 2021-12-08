Ученый назвал причину сыпи при коронавирусе

09 декабря 2021 в 01:09 Размер текста - 17 +

При COVID-19 возникают микротромбозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Сыпь на коже при COVID-19 может возникнуть из-за микротромбозов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. «Сыпь характерна не только для нового штамма „Омикрон“, но и для COVID-19 вообще. Вирус заражает через рецепторы, которые находятся в сосудах, происходит нарастание стенки сосудов, возникают микротромбозы и это проявляется в виде сыпи на коже», — объяснил Петр Чумаков. В беседе с URA.RU военный врач, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев добавил, что сыпь на коже может возникнуть в результате любых воспалительных реакций. «Сыпь возможна при любой воспалительной реакции в организме. Например, тот же сепсис, то есть заражение крови, нередко сопровождается сыпью, или раневой или инфекционный перитонит. При коронавирусе наиболее характерно поражение внутренней выстилки сосудов, что в итоге влияет на свертывающуюся систему крови, в результате образуются малюсенькие микротромбы, поражается практически вся капиллярная сеть, хоть в пятках, хоть в пальцах, хоть в легких, хоть в сердце, поражаются капилляры кожи и подкожной клетчатки, а это приводит к сыпям самого разного характера», — подчеркнул он. По словам врача, высыпания у маленьких детей при COVID-19 могут встречаться чаще из-за несформированности иммунитета. «До пятилетнего возраста иммунная система у детей еще не сформирована, не состоялась, она только формируется, поэтому такие пациенты наиболее уязвимы, а кожа — самый протяженный орган человеческого организма», — подытожил он. Ранее врач общей практики Дэвид Ллойд заявил, что новым отличительным симптомом при «Омикроне» стала необычная сыпь. Чаще всего она выявляется у детей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сыпь на коже при COVID-19 может возникнуть из-за микротромбозов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. «Сыпь характерна не только для нового штамма „Омикрон“, но и для COVID-19 вообще. Вирус заражает через рецепторы, которые находятся в сосудах, происходит нарастание стенки сосудов, возникают микротромбозы и это проявляется в виде сыпи на коже», — объяснил Петр Чумаков. В беседе с URA.RU военный врач, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев добавил, что сыпь на коже может возникнуть в результате любых воспалительных реакций. «Сыпь возможна при любой воспалительной реакции в организме. Например, тот же сепсис, то есть заражение крови, нередко сопровождается сыпью, или раневой или инфекционный перитонит. При коронавирусе наиболее характерно поражение внутренней выстилки сосудов, что в итоге влияет на свертывающуюся систему крови, в результате образуются малюсенькие микротромбы, поражается практически вся капиллярная сеть, хоть в пятках, хоть в пальцах, хоть в легких, хоть в сердце, поражаются капилляры кожи и подкожной клетчатки, а это приводит к сыпям самого разного характера», — подчеркнул он. По словам врача, высыпания у маленьких детей при COVID-19 могут встречаться чаще из-за несформированности иммунитета. «До пятилетнего возраста иммунная система у детей еще не сформирована, не состоялась, она только формируется, поэтому такие пациенты наиболее уязвимы, а кожа — самый протяженный орган человеческого организма», — подытожил он. Ранее врач общей практики Дэвид Ллойд заявил, что новым отличительным симптомом при «Омикроне» стала необычная сыпь. Чаще всего она выявляется у детей.