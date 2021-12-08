Путина обеспокоила перспектива принятия Украины в НАТО

08 декабря 2021 в 19:53 Размер текста - 17 +

Владимир Путин публично высказал свои опасения Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Российские власти беспокоятся из-за продвижения НАТО на восток и вступление в Североатлантический альянс Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-греческих переговоров. Так он ответил на провокационный вопрос, собирается ли Россия нападать на Украину. «Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность И мы это обсуждаем со всеми нашими партнерами, включая президента США. Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим безусловно последует размещение там военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия», — пояснил российский лидер. Трансляция события велась на телеканале «Россия 24». Он также отметил, что РФ старается себя обезопасить как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе и надеется, что опасения по поводу вступления Украины в НАТО будут услышаны, уточняет RT. Основная опасность этого — приближение НАТО к границам Российской Федерации вплотную со стороны Украины. «Как же мы можем об этом не думать? Это было бы просто преступным бездействием с нашей стороны — безвольно наблюдать за тем, что там происходит», — дополнил Путин. Он также назвал НАТО недружественной структурой по отношению к России. Кроме того, организация объявляет Россию своим противником, приводит информацию «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские власти беспокоятся из-за продвижения НАТО на восток и вступление в Североатлантический альянс Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-греческих переговоров. Так он ответил на провокационный вопрос, собирается ли Россия нападать на Украину. «Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность И мы это обсуждаем со всеми нашими партнерами, включая президента США. Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим безусловно последует размещение там военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия», — пояснил российский лидер. Трансляция события велась на телеканале «Россия 24». Он также отметил, что РФ старается себя обезопасить как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе и надеется, что опасения по поводу вступления Украины в НАТО будут услышаны, уточняет RT. Основная опасность этого — приближение НАТО к границам Российской Федерации вплотную со стороны Украины. «Как же мы можем об этом не думать? Это было бы просто преступным бездействием с нашей стороны — безвольно наблюдать за тем, что там происходит», — дополнил Путин. Он также назвал НАТО недружественной структурой по отношению к России. Кроме того, организация объявляет Россию своим противником, приводит информацию «Национальная служба новостей».