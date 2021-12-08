Президент РФ Владимир Путин назвал НАТО недружественной структурой по отношению к России. Такое заявление российский лидер сделал, выступая на пресс-конференции по итогам российско-греческих переговоров.
«К сожалению, блок НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении России. Структура настроена к нам, мягко говоря, недружественно, кроме того, и объявляет Россию своим противником», — заявил Путин во время конференции, транслируемой на телеканале «Россия 24».
Он напомнил, что ранее высылка российских дипломатов привела к тому, что в Москве закрыли соответствующую структуру НАТО. Президент уточнил, что Россия не стремимся к конфронтации с кем-либо.
Ранее МИД РФ приняло решение приостановить работу постпредства и других органов для контактов с Североатлантическим альянсом в ответ на действия НАТО. Альянс ранее отозвал аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства.
Президент РФ Владимир Путин назвал НАТО недружественной структурой по отношению к России. Такое заявление российский лидер сделал, выступая на пресс-конференции по итогам российско-греческих переговоров. «К сожалению, блок НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении России. Структура настроена к нам, мягко говоря, недружественно, кроме того, и объявляет Россию своим противником», — заявил Путин во время конференции, транслируемой на телеканале «Россия 24». Он напомнил, что ранее высылка российских дипломатов привела к тому, что в Москве закрыли соответствующую структуру НАТО. Президент уточнил, что Россия не стремимся к конфронтации с кем-либо. Ранее МИД РФ приняло решение приостановить работу постпредства и других органов для контактов с Североатлантическим альянсом в ответ на действия НАТО. Альянс ранее отозвал аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства.