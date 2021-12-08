Путин назвал НАТО недружественной структурой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Путин назвал НАТО недружественной структурой по отношению к России Фото:

Президент РФ Владимир Путин назвал НАТО недружественной структурой по отношению к России. Такое заявление российский лидер сделал, выступая на пресс-конференции по итогам российско-греческих переговоров.

«К сожалению, блок НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении России. Структура настроена к нам, мягко говоря, недружественно, кроме того, и объявляет Россию своим противником», — заявил Путин во время конференции, транслируемой на телеканале «Россия 24».

Он напомнил, что ранее высылка российских дипломатов привела к тому, что в Москве закрыли соответствующую структуру НАТО. Президент уточнил, что Россия не стремимся к конфронтации с кем-либо.

Ранее МИД РФ приняло решение приостановить работу постпредства и других органов для контактов с Североатлантическим альянсом в ответ на действия НАТО. Альянс ранее отозвал аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин назвал НАТО недружественной структурой по отношению к России. Такое заявление российский лидер сделал, выступая на пресс-конференции по итогам российско-греческих переговоров. «К сожалению, блок НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении России. Структура настроена к нам, мягко говоря, недружественно, кроме того, и объявляет Россию своим противником», — заявил Путин во время конференции, транслируемой на телеканале «Россия 24». Он напомнил, что ранее высылка российских дипломатов привела к тому, что в Москве закрыли соответствующую структуру НАТО. Президент уточнил, что Россия не стремимся к конфронтации с кем-либо. Ранее МИД РФ приняло решение приостановить работу постпредства и других органов для контактов с Североатлантическим альянсом в ответ на действия НАТО. Альянс ранее отозвал аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...