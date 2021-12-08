Путин выразил надежду на продолжение диалога с США

08 декабря 2021 в 20:24 Размер текста - 17 +

Владимир Путин остался доволен переговорами с американским лидером Фото: Владимир Андреев © URA.RU Видеоконференция президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена прошла конструктивно. Между странами возможно продолжение диалога. Об этом сообщил сам российский лидер. «Беседа с Байденом была открытой, предметной и конструктивной. Во всяком случае, надеюсь, что так оценивает этот диалог американская сторона, у нас есть возможность продолжить этот диалог», — отметил глава государства на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24». Одной из тем, по словам президента России, была иранская проблема. Он добавил, что обсудил с Байденом вопросы безопасности, в том числе в киберпространстве, иранскую проблему, а также расширение НАТО, уточняет LIFE . Кроме того, Россия и США создадут совместную структуру для решения вопросов безопасности, передает деловое издание «Взгляд». Видеовстреча Путина и Байдена, которая прошла вечером 7 декабря, продлилась два часа. Беседа прошла в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Путин принял звонок из своей резиденции в Сочи, Байден же находился в Вашингтоне. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Видеоконференция президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена прошла конструктивно. Между странами возможно продолжение диалога. Об этом сообщил сам российский лидер. «Беседа с Байденом была открытой, предметной и конструктивной. Во всяком случае, надеюсь, что так оценивает этот диалог американская сторона, у нас есть возможность продолжить этот диалог», — отметил глава государства на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24». Одной из тем, по словам президента России, была иранская проблема. Он добавил, что обсудил с Байденом вопросы безопасности, в том числе в киберпространстве, иранскую проблему, а также расширение НАТО, уточняет LIFE. Кроме того, Россия и США создадут совместную структуру для решения вопросов безопасности, передает деловое издание «Взгляд». Видеовстреча Путина и Байдена, которая прошла вечером 7 декабря, продлилась два часа. Беседа прошла в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Путин принял звонок из своей резиденции в Сочи, Байден же находился в Вашингтоне.