Путин выразил надежду на продолжение диалога с США

Видеоконференция президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена прошла конструктивно. Между странами возможно продолжение диалога. Об этом сообщил сам российский лидер.
«Беседа с Байденом была открытой, предметной и конструктивной. Во всяком случае, надеюсь, что так оценивает этот диалог американская сторона, у нас есть возможность продолжить этот диалог», — отметил глава государства на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24».
Одной из тем, по словам президента России, была иранская проблема. Он добавил, что обсудил с Байденом вопросы безопасности, в том числе в киберпространстве, иранскую проблему, а также расширение НАТО, уточняет LIFE. Кроме того, Россия и США создадут совместную структуру для решения вопросов безопасности, передает деловое издание «Взгляд».
Видеовстреча Путина и Байдена, которая прошла вечером 7 декабря, продлилась два часа. Беседа прошла в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Путин принял звонок из своей резиденции в Сочи, Байден же находился в Вашингтоне.
Видеоконференция президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена прошла конструктивно. Между странами возможно продолжение диалога. Об этом сообщил сам российский лидер. «Беседа с Байденом была открытой, предметной и конструктивной. Во всяком случае, надеюсь, что так оценивает этот диалог американская сторона, у нас есть возможность продолжить этот диалог», — отметил глава государства на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24». Одной из тем, по словам президента России, была иранская проблема. Он добавил, что обсудил с Байденом вопросы безопасности, в том числе в киберпространстве, иранскую проблему, а также расширение НАТО, уточняет LIFE. Кроме того, Россия и США создадут совместную структуру для решения вопросов безопасности, передает деловое издание «Взгляд». Видеовстреча Путина и Байдена, которая прошла вечером 7 декабря, продлилась два часа. Беседа прошла в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Путин принял звонок из своей резиденции в Сочи, Байден же находился в Вашингтоне.