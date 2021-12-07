Видеовстреча Путина и Байдена продлилась два с лишним часа

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Владимир Путин пообщался с президентом США Фото:

Видеовстреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершилась после двухчасовых переговоров. Беседа прошла в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи.

Байден сразу после приветствия отметил, что сожалеет о том, что не смог лично встретиться с российским лидером на саммите G20 в Риме. Он также выразил надежду, что их встреча состоится в скором времени и в офлайн-формате.

Путин принял звонок из своей резиденции в Сочи, Байден же находился в Вашингтоне. Американские журналисты не смогли получить доступ к встрече по своим каналам, так что были вынуждены брать информацию у российских СМИ. Американцы уже успели пожаловаться на нерасторопность пресс-службы Белого дома, пишут «Известия». «Почему Путин транслирует эту встречу своему народу, в то время как Джо Байден подвергает цензуре американский народ???» — возмущались представители американской прессы в Twitter.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед переговорами заявил, что президенты двух стран обсудят «кризисные темы». Ранее сообщалось, что Путин и Байден будут общаться по женевским договоренностям, работе дипломатических ведомств, по конфликту на Украине и продвижению НАТО на восток.

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Видеовстреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершилась после двухчасовых переговоров. Беседа прошла в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Байден сразу после приветствия отметил, что сожалеет о том, что не смог лично встретиться с российским лидером на саммите G20 в Риме. Он также выразил надежду, что их встреча состоится в скором времени и в офлайн-формате. Путин принял звонок из своей резиденции в Сочи, Байден же находился в Вашингтоне. Американские журналисты не смогли получить доступ к встрече по своим каналам, так что были вынуждены брать информацию у российских СМИ. Американцы уже успели пожаловаться на нерасторопность пресс-службы Белого дома, пишут «Известия». «Почему Путин транслирует эту встречу своему народу, в то время как Джо Байден подвергает цензуре американский народ???» — возмущались представители американской прессы в Twitter. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед переговорами заявил, что президенты двух стран обсудят «кризисные темы». Ранее сообщалось, что Путин и Байден будут общаться по женевским договоренностям, работе дипломатических ведомств, по конфликту на Украине и продвижению НАТО на восток.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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