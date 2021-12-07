Видеовстреча Путина и Байдена продлилась два с лишним часа

07 декабря 2021 в 23:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин пообщался с президентом США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Видеовстреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершилась после двухчасовых переговоров. Беседа прошла в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Байден сразу после приветствия отметил, что сожалеет о том, что не смог лично встретиться с российским лидером на саммите G20 в Риме. Он также выразил надежду, что их встреча состоится в скором времени и в офлайн-формате. Путин принял звонок из своей резиденции в Сочи, Байден же находился в Вашингтоне. Американские журналисты не смогли получить доступ к встрече по своим каналам, так что были вынуждены брать информацию у российских СМИ. Американцы уже успели пожаловаться на нерасторопность пресс-службы Белого дома, пишут «Известия». «Почему Путин транслирует эту встречу своему народу, в то время как Джо Байден подвергает цензуре американский народ???» — возмущались представители американской прессы в Twitter. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед переговорами заявил, что президенты двух стран обсудят «кризисные темы». Ранее сообщалось, что Путин и Байден будут общаться по женевским договоренностям, работе дипломатических ведомств, по конфликту на Украине и продвижению НАТО на восток. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Видеовстреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершилась после двухчасовых переговоров. Беседа прошла в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Байден сразу после приветствия отметил, что сожалеет о том, что не смог лично встретиться с российским лидером на саммите G20 в Риме. Он также выразил надежду, что их встреча состоится в скором времени и в офлайн-формате. Путин принял звонок из своей резиденции в Сочи, Байден же находился в Вашингтоне. Американские журналисты не смогли получить доступ к встрече по своим каналам, так что были вынуждены брать информацию у российских СМИ. Американцы уже успели пожаловаться на нерасторопность пресс-службы Белого дома, пишут «Известия». «Почему Путин транслирует эту встречу своему народу, в то время как Джо Байден подвергает цензуре американский народ???» — возмущались представители американской прессы в Twitter. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед переговорами заявил, что президенты двух стран обсудят «кризисные темы». Ранее сообщалось, что Путин и Байден будут общаться по женевским договоренностям, работе дипломатических ведомств, по конфликту на Украине и продвижению НАТО на восток.