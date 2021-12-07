Шадринец осужден за убийство двадцатилетней давности

Шадринец зарезал 18-летнего юношу, чтобы скрыть другое преступление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Шадринска (Курганская область) осужден за убийство, которое совершил двадцать лет назад, чтобы скрыть другое преступление. Об этом сообщает следственное управление СКР по Курганской области.

«Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Шадринска, 1978 года рождения. Мужчина признан виновным в совершении убийства (п.„к“ ч.2 ст. 105 УК РФ), совершенного в 2000 году», — сообщили в пресс-службе курганского СУ СКР.

По данным следствия, в июне 2000 года в лесу недалеко от платформы железнодорожной станции в Шадринском районе обнаружили тело 18-летнего юноши с ножевыми ранениями. В декабре 2020 года по подозрению в совершении этого убийства был задержан житель Шадринска. Установлено, что в ночь на 18 июня 2000 года он нанес юноше более 40 ударов ножом. Он таким образом хотел скрыть другое свое преступление. Суд назначил ему наказание в виде 19 лет колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил. Ранее мужчина неоднократно был судим, в том числе за убийства и грабеж.

В ходе расследования этого преступления криминалисты и следователи СУ СКР работали совместно с сотрудниками регионального УМВД. Ранее URA.RU писало, что курганский генерал УМВД Дмитрий Свинов гордится раскрытыми убийствами из 90-х. Курганские полицейские второй год подряд раскрывают более 10 убийств, совершенных в 1990-х и 2000-х годах. Так, в июле этого года был задержан киллер 2000-х годов Вячеслава Прямоносова, на счету которого десятки преступлений.