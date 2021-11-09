Курганский генерал гордится раскрытыми убийствами из 90-х

Начальник УМВД по Курганской области Дмитрий Свинов рассказал о достижениях полицейских Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские полицейские второй год подряд раскрывают более 10 убийств, которые были совершены на территории региона в 1990-х и 2000-х годах. Об этом рассказал начальник УМВД по Курганской области генерал-майор полиции Дмитрий Свинов в интервью ГТРК «Курган».

«Регион, раскрывающий не менее десяти убийств прошлых лет, на карте России трудно отыскать. А мы это делаем уже второй год подряд, причем с высокими результатами», — отметил Дмитрий Свинов в интервью КГТРК.

Свинов напомнил о громком задержании киллера 2000-х годов Вячеслава Прямоносова, который совершал убийства в Шадринском районе. Прямоносов 15 лет находился в федеральном розыске. Сейчас с ним проводят следственные действия. На его счету может быть не один десяток убийств.

Также в числе достижений курганских полицейских Свинов отметил возбуждение уголовного дела по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». «По оперативным материалам управления уголовного розыска было задержано лицо, занимающее данное положение. Суд вынес меру пресечения — арест. Сейчас он находится в следственном изоляторе, расследование дела продолжается. Выявление данного дела — крайне редкий случай в РФ, а в Курганской области таких дел не было ранее», — сказал генерал-майор полиции.

По словам Дмитрия Свинова, УМВД по Курганской области входит в десятку лучших управлений МВД России по раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений.