Сургутяне несут еду бродячей собаке, облюбовавшей теплую остановку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Теплая остановка в Сургуте превратилась в собачью конуру. Сургутяне несут объедки и корм для животных бродячему псу, облюбовавшему павильон. Об этом сообщают жители города в социальных сетях.

«Теплая остановка в Сургуте, в которой чилит (отдыхает, прим.ред.) знаменитая собака, стала превращаться в конуру. Сердобольные горожане приносят и оставляют внутри собачью еду, а на лавочку заботливо постелили клетчатый плед», — сообщает teltgram-канал «Мегаполис».

Бродячий пес поселился на остановке с приходом морозов, видео с участием четвероного стали быстро распространяться в соцсетях — в комментариях сургутяне надеялись, что пес вскоре обретет дом, но животное уже больше месяца остается на остановке. На видеозаписи можно увидеть, что неравнодушные сургутяне несут собаке разнообразный корм, на лавочку четвероногому кто-то постелил плед. Стоимость такого остановочного павильона в Сургуте варьируется от одного миллиона рублей до двух.