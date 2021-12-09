Часть россиян получит декабрьскую зарплату раньше срока

09 декабря 2021 в 12:08 Размер текста - 17 +

Зарплату за декабрь начислят раньше тем компании, где срок ее выплаты приходится на новогодние каникулы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если выплата заработной платы в компании приходится на новогодние каникулы, то работодатель обязан перечислить деньги сотрудникам в декабре. Об этом рассказал председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков. Он уточнил, что при этом неважно, работает предприятие в новогодние каникулы или отдыхает. «Многое зависит от политики компании: важно, на какую дату внутренним локальным документом установлена выплата заработной платы. Если выплата заработной платы приходится на нерабочие дни, работодатель будет выплачивать деньги сотрудникам в декабре», — цитирует Сергея Пескова телеканал 360. Общественник подчеркнул, что большинство банков не работает в новогодние праздники. Соответственно, если компания работает в каникулы и на них приходится день выплаты зарплаты, работодатель все равно должен перечислить деньги за декабрь заранее. Однако если этот срок находится в интервале от 10 до 15 января, то заработную плату работники получат уже в 2022 году. Ранее аналитики сервиса по поиску работы Superjob назвали самые высокооплачиваемые профессии в России. Больше всего получает коммерческий директор — компании готовы платить такому сотруднику более 500 тысяч рублей в месяц. Второе место заняла вакансия разработчика веб-приложений в Казани. Сотрудник на такой должности может получать от 360 тысяч рублей в месяц. На третьем месте оказалась вакансия программиста из Воронежа с доходом 350 тысяч рублей в месяц, передает Life. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Если выплата заработной платы в компании приходится на новогодние каникулы, то работодатель обязан перечислить деньги сотрудникам в декабре. Об этом рассказал председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков. Он уточнил, что при этом неважно, работает предприятие в новогодние каникулы или отдыхает. «Многое зависит от политики компании: важно, на какую дату внутренним локальным документом установлена выплата заработной платы. Если выплата заработной платы приходится на нерабочие дни, работодатель будет выплачивать деньги сотрудникам в декабре», — цитирует Сергея Пескова телеканал 360. Общественник подчеркнул, что большинство банков не работает в новогодние праздники. Соответственно, если компания работает в каникулы и на них приходится день выплаты зарплаты, работодатель все равно должен перечислить деньги за декабрь заранее. Однако если этот срок находится в интервале от 10 до 15 января, то заработную плату работники получат уже в 2022 году. Ранее аналитики сервиса по поиску работы Superjob назвали самые высокооплачиваемые профессии в России. Больше всего получает коммерческий директор — компании готовы платить такому сотруднику более 500 тысяч рублей в месяц. Второе место заняла вакансия разработчика веб-приложений в Казани. Сотрудник на такой должности может получать от 360 тысяч рублей в месяц. На третьем месте оказалась вакансия программиста из Воронежа с доходом 350 тысяч рублей в месяц, передает Life.