08 декабря 2021
07 декабря 2021

Коммунальные службы Салехарда будут работать в усиленном режиме

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночная уборка улиц от снега. Екатеринбург, уборка снега, чистка дороги, коммунальные службы
Для коммунальных служб выделят дополнительную технику Фото:

Коммунальные службы Салехарда переведут на усиленный режим работы с круглосуточным дежурством на период новогодних праздников. Об этом сообщается на официальной странице администрации столицы ЯНАО в соцсети «ВКонтакте».

«На сегодняшний день составлен перечень техники и аварийных бригад для оперативного реагирования на возникающие внештатные ситуации. Все коммунальные службы на период каникул будут переведены в усиленный режим работы с круглосуточным дежурством», — говорится в сообщении пресс-службы Салехарда.

Данное решение было принято во время встречи главы Салехарда с представителями ресурсоснабжающих организаций, ГО и ЧС, ЕДДС, регионального оператора по вывозу ТКО, руководителями управляющих компаний и специалистами жилищно-коммунальной сферы. Одной из тем была совместная работа коммунальных служб в период праздников, для чего власти города планируют выделить дополнительную технику.

«Наша общая задача — чтобы информация специалистам поступала незамедлительно, в таком случае проблему можно решить оперативно. Нельзя заставлять людей ждать. Прошу в кратчайшие сроки наладить взаимодействие между всеми структурами, особенно с аварийно-диспетчерской службой. Перебоев быть не должно», — приводит слова главы Салехарда Алексея Титовскокого пресс-служба города.

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Коммунальные службы Салехарда переведут на усиленный режим работы с круглосуточным дежурством на период новогодних праздников. Об этом сообщается на официальной странице администрации столицы ЯНАО в соцсети «ВКонтакте». «На сегодняшний день составлен перечень техники и аварийных бригад для оперативного реагирования на возникающие внештатные ситуации. Все коммунальные службы на период каникул будут переведены в усиленный режим работы с круглосуточным дежурством», — говорится в сообщении пресс-службы Салехарда. Данное решение было принято во время встречи главы Салехарда с представителями ресурсоснабжающих организаций, ГО и ЧС, ЕДДС, регионального оператора по вывозу ТКО, руководителями управляющих компаний и специалистами жилищно-коммунальной сферы. Одной из тем была совместная работа коммунальных служб в период праздников, для чего власти города планируют выделить дополнительную технику. «Наша общая задача — чтобы информация специалистам поступала незамедлительно, в таком случае проблему можно решить оперативно. Нельзя заставлять людей ждать. Прошу в кратчайшие сроки наладить взаимодействие между всеми структурами, особенно с аварийно-диспетчерской службой. Перебоев быть не должно», — приводит слова главы Салехарда Алексея Титовскокого пресс-служба города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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