08 декабря 2021

Курганец, задержанный ФСБ, оштрафован на сотни тысяч. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня Победы. Челябинск, фсб россии
Житель Кургана оштрафован за призывы к терроризму Фото:

Житель Кургана стал фигурантом уголовного дела УФСБ России по Курганской области в результате публикаций в соцсетях. За призывы к вооруженному джихаду суд оштрафовал мужчину на 300 000 рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной ФСБ.

«Фигурант публиковал на своей странице в социальных сетях агитационно-пропагандистские материалы, восхваляющие террористов-смертников и апеллирующих к исламу и Халифату. Размещенные видеофайлы изображали сцены убийства мирных жителей, а текстовые материалы пропагандировали идеологию насилия, призывали к участию в деятельности запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации „Исламское государство“», — говорится в релизе.

27-летнего курганца привлекли за публичное оправдание терроризма и пропаганду террористической деятельности. Центральный окружной военный суд г. Екатеринбурга вынес для него наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

Курганец оштрафован за призывы к терроризму

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Житель Кургана стал фигурантом уголовного дела УФСБ России по Курганской области в результате публикаций в соцсетях. За призывы к вооруженному джихаду суд оштрафовал мужчину на 300 000 рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной ФСБ. «Фигурант публиковал на своей странице в социальных сетях агитационно-пропагандистские материалы, восхваляющие террористов-смертников и апеллирующих к исламу и Халифату. Размещенные видеофайлы изображали сцены убийства мирных жителей, а текстовые материалы пропагандировали идеологию насилия, призывали к участию в деятельности запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации „Исламское государство“», — говорится в релизе. 27-летнего курганца привлекли за публичное оправдание терроризма и пропаганду террористической деятельности. Центральный окружной военный суд г. Екатеринбурга вынес для него наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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