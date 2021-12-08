Житель Кургана оштрафован за призывы к терроризму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Кургана стал фигурантом уголовного дела УФСБ России по Курганской области в результате публикаций в соцсетях. За призывы к вооруженному джихаду суд оштрафовал мужчину на 300 000 рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной ФСБ.

«Фигурант публиковал на своей странице в социальных сетях агитационно-пропагандистские материалы, восхваляющие террористов-смертников и апеллирующих к исламу и Халифату. Размещенные видеофайлы изображали сцены убийства мирных жителей, а текстовые материалы пропагандировали идеологию насилия, призывали к участию в деятельности запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации „Исламское государство“», — говорится в релизе.

27-летнего курганца привлекли за публичное оправдание терроризма и пропаганду террористической деятельности. Центральный окружной военный суд г. Екатеринбурга вынес для него наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

Курганец оштрафован за призывы к терроризму Фото УФСБ России по Курганской области