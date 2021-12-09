В Нижнем Тагиле откроют первый в городе «Макдональдс»

«Макдональдс» откроется на Уральском проспекте города Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Международная сеть фастфуда «Макдональдс» откроет первый в Нижнем Тагиле ресторан на Уральском проспекте. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин.

«„Макдональдс“ планирует провести все работы в течение года и в следующем году мы ожидаем, что застройщик реализует свой проект и начнет работу», — передает слова Горячкина интернет-газета v-tagile.ru. Он отметил, что ресторан быстрого питания откроется на Уральском проспекте, через дорогу от физкультурно-оздоровительного комплекса «Президентский».

Недалеко от нового «Макдональдса» находится гипермаркет «Лента» и торговый центр «Кит». В десяти минутах ходьбы от него работает автокасса. Вокруг новой точки фастфуда расположены многоэтажные жилые дома.