В Нижнем Тагиле откроют первый в городе «Макдональдс»

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«Макдональдс» откроется на Уральском проспекте города Фото:

Международная сеть фастфуда «Макдональдс» откроет первый в Нижнем Тагиле ресторан на Уральском проспекте. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин.

«„Макдональдс“ планирует провести все работы в течение года и в следующем году мы ожидаем, что застройщик реализует свой проект и начнет работу», — передает слова Горячкина интернет-газета v-tagile.ru. Он отметил, что ресторан быстрого питания откроется на Уральском проспекте, через дорогу от физкультурно-оздоровительного комплекса «Президентский».

Недалеко от нового «Макдональдса» находится гипермаркет «Лента» и торговый центр «Кит». В десяти минутах ходьбы от него работает автокасса. Вокруг новой точки фастфуда расположены многоэтажные жилые дома.

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Международная сеть фастфуда «Макдональдс» откроет первый в Нижнем Тагиле ресторан на Уральском проспекте. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин. «„Макдональдс“ планирует провести все работы в течение года и в следующем году мы ожидаем, что застройщик реализует свой проект и начнет работу», — передает слова Горячкина интернет-газета v-tagile.ru. Он отметил, что ресторан быстрого питания откроется на Уральском проспекте, через дорогу от физкультурно-оздоровительного комплекса «Президентский». Недалеко от нового «Макдональдса» находится гипермаркет «Лента» и торговый центр «Кит». В десяти минутах ходьбы от него работает автокасса. Вокруг новой точки фастфуда расположены многоэтажные жилые дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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