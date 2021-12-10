Депутат Госдумы предложил пожизненно запретить продажу сигарет

Евгений Попов предложил ориентироваться на Новую Зеландию, где запретят продавать сигареты всем, кому еще не исполнилось 14 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат Госдумы РФ, телеведущий ВГТР Евгений Попов предложил пожизненно запретить продажу сигарет в России. Ранее такой закон предложили принять в Новой Зеландии. Там запрет на сигареты предложили ввести для всех, кому еще не исполнилось 14 лет.

«В Новой Зеландии хотят пожизненно запретить продажу сигарет всем, кому еще не исполнилось 14 лет. То есть, если парламент проголосует, нынешние подростки никогда не смогут купить сигареты на территории страны. Ни в 20, ни в 30, ни в 80 лет. С реализацией, очевидно, будут проблемы. Но идея очень крутая. Может, и нам так?» — написал Евгений Попов в своем telegram-канале.

Помимо ограничения на продажу сигарет, власти Новой Зеландии также предложили снизить уровень никотина в тех изделиях, которые будут покупать пенсионеры. Кроме того, правительство страны намерено сильно сократить список мест, где местные жители смогут приобрести табачную продукцию, передает телеканал 360.