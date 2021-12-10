Дворкович указал на главные проблемы бывшей компании Чубайса

Проблемы «Роснано» могут быть связаны со слишком дорогими кредитами, считает Дворкович Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Финансовые проблемы госкорпорации «Роснано» возникли из-за того, что ее венчурные проекты финансировались за счет дорогих кредитов. Такое мнение выразил председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, возглавлявший совет директоров компании в 2015—2021 годах. Он выразил надежду, что финансовые трудности «Роснано» временные.

«Отрицательный баланс компании во многом является только следствием модели финансирования, где венчурные проекты финансируют за счет банковских кредитов, причем очень дорогих. И процентные выплаты по этим банковским кредитам, особенно в кризисные годы, сразу после 2014 года, например, были запредельными», — рассказал Аркадий Дворкович в интервью РБК.

По словам председателя фонда «Сколково», к другой модели финансирования Минфин РФ не был готов. Дворкович уточнил что для нормального финансирования инновационных проектов нужны были вложения в капитал, а не в кредиты. Он также добавил, что некоторые из проектов все равно были бы неудачными, даже при «положительном» портфеле.

В то же время Дворкович положительно оценил эффект от работы «Роснано» с учетом уплаченных налогов и созданных рабочих мест. Также компания, по мнению президента фонда «Сколково», принесла огромную пользу, заплатив государственным банкам, которые затем выплачивали дивиденды государству. Он предположил, что трудности «Роснано» также могут быть связаны с общим отношение к госкорпорации, потерянными деньгами и временем.

«Роснано», которую ранее возглавлял Анатолий Чубайс (сейчас — спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию), обсудила с кредиторами и держателями своих облигацией реструктуризацию долгов. В госкорпорации признали, что у нее накопился непропорциональный долг. В связи с этим было принято решение о корректировке текущей финансовая модели компании, передает RT. Ранее инновационные институты развития России, в число которых входит «Роснано», уличили в неэффективном расходовании бюджетных средств. За 14 лет они потратили 965 миллиардов рублей.