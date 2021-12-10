Суд Англии разрешил экстрадицию Ассанжа в США

10 декабря 2021 в 15:31 Размер текста - 17 +

Защита может оспорить решение суда Фото: Владимир Андреев © URA.RU Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Защита может оспорить решение суда. «Власти США выиграли свою заявку на отмену постановления судьи о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не должен быть экстрадирован для предъявления обвинений в Соединенных Штатах», — передает CNN. Ассанжу грозит заключение сроком до 175 лет. Власти США ранее дали Британии гарантии, что Ассанж не будет подвергаться особым административным мерам или находиться в тюрьме строгого режима, если его экстрадируют, передает RT. Его обвинили в шпионаже из-за публикации секретных военных и дипломатических телеграмм. В 2012 году власти США выдвинули в отношении него 17 обвинений в разглашении гостайны и одно обвинение в незаконном взломе компьютерных сетей. На тот момент он находился в Великобритании. Также прокуроры США считают, что он своими разоблачениями поставил под сомнение угрозу жизни агентов американской разведки в ряде стран, в первую очередь в государствах Ближнего Востока. Основателя WikiLeaks подозревают в том, что он связался с хакерскими группировками и отдал им список целей для взлома. По версии Минюста США, в списке были ЦРУ и АНБ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Защита может оспорить решение суда. «Власти США выиграли свою заявку на отмену постановления судьи о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не должен быть экстрадирован для предъявления обвинений в Соединенных Штатах», — передает CNN. Ассанжу грозит заключение сроком до 175 лет. Власти США ранее дали Британии гарантии, что Ассанж не будет подвергаться особым административным мерам или находиться в тюрьме строгого режима, если его экстрадируют, передает RT. Его обвинили в шпионаже из-за публикации секретных военных и дипломатических телеграмм. В 2012 году власти США выдвинули в отношении него 17 обвинений в разглашении гостайны и одно обвинение в незаконном взломе компьютерных сетей. На тот момент он находился в Великобритании. Также прокуроры США считают, что он своими разоблачениями поставил под сомнение угрозу жизни агентов американской разведки в ряде стран, в первую очередь в государствах Ближнего Востока. Основателя WikiLeaks подозревают в том, что он связался с хакерскими группировками и отдал им список целей для взлома. По версии Минюста США, в списке были ЦРУ и АНБ.