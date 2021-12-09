Financial Times рассказала о пермском стартапе на 17 $ млрд

Сервисы для удаленной работы привлекают внимание инвесторов по всему миру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стартап Miro, основанный выходцами из Перми Андреем Хусидом и Олегом Шардиным, привлек внимание американского делового издания Financial Times. Дело в том, что компания может получить от американского инвестиционного фонда Iconiq Capital 400 $ млн, после чего ее оценка достигнет 17 $ млрд.

«Приложение Miro ведет переговоры о привлечении финансирования, что делает его последним стартапом, который получит выгоду из пандемического спроса на программные инструменты, которые помогают компаниям организовать удаленную работу своих сотрудников», — пишет FT со ссылкой на источники. В самой компании и инвестфонде ситуацию не комментируют.

Издание приводит слова старшего директора по исследованиям американской консалтинговой компании Gartner Майка Фашиани, который говорит, что за последние 18 месяцев интерес к программному обеспечению для совместной удаленной работы вырос в 10 раз. Именно такой продукт предлагает Miro — ее сервис позволяет проводить виртуальные встречи, устраивать семинары, обмениваться фото, видео и документами для удаленных команд.

Miro основали пермяки Андрей Хусид и Олег Шардин. Ее первый офис был в Перми, а теперь штаб-квартиры расположены в Амстердаме и Сан-Франциско, пишет Forbes. По данным самой компании, у нее больше 25 млн клиентов, в том числе Google, Cisco, Dell и другие IT-гиганты. Источник FT утверждает, что годовая регулярная выручка Miro составляет больше 300 $ млн.