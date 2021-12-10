10 декабря 2021

Сенатор США: «Байден выполняет приказы Путина»

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Джо Байден, байден джо
Американский сенатор обвинила Байдена в слабом выстраивании отношений с Путиным Фото:

Американский сенатор Марша Блэкберн обвинила лидера США Джо Байдена в исполнении приказов президента РФ Владимира Путина. Соответствующее заявление политик выложила в своем Twitter.

«Джо Байден выполнил больше приказов Путина, чем потребностей американского народа», — пишет Блэкберн. Это не первое подобное заявление сенатора. Ранее Блэкберн сообщила, что Байден гораздо больше критиковал российского лидера, не будучи президентом США. Однако сейчас, «когда ему приходится лично столкнуться с Путиным, он сдается», — пишет сенатор.

7 декабря Байден и Путин созвонились по видеосвязи и обсудили основные вопросы двухсторонней политики. Они разговаривали об иранской проблеме, вопросах безопасности, в том числе в киберпространстве, а также о расширении НАТО. По итогам обсуждения Россия и США создадут структуру для решения вопросов безопасности, сообщает RT. Президент РФ сказал, что переговоры прошли конструктивно и возможно продолжение диалога между странами.

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Американский сенатор Марша Блэкберн обвинила лидера США Джо Байдена в исполнении приказов президента РФ Владимира Путина. Соответствующее заявление политик выложила в своем Twitter. «Джо Байден выполнил больше приказов Путина, чем потребностей американского народа», — пишет Блэкберн. Это не первое подобное заявление сенатора. Ранее Блэкберн сообщила, что Байден гораздо больше критиковал российского лидера, не будучи президентом США. Однако сейчас, «когда ему приходится лично столкнуться с Путиным, он сдается», — пишет сенатор. Joe Biden has fulfilled more of Putin’s orders than the needs of the American people. 7 декабря Байден и Путин созвонились по видеосвязи и обсудили основные вопросы двухсторонней политики. Они разговаривали об иранской проблеме, вопросах безопасности, в том числе в киберпространстве, а также о расширении НАТО. По итогам обсуждения Россия и США создадут структуру для решения вопросов безопасности, сообщает RT. Президент РФ сказал, что переговоры прошли конструктивно и возможно продолжение диалога между странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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