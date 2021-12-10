Десятки домов на Уралмаше остались без электричества

Более 20 жилых домов в районе Уралмаш Екатеринбурга остались без света. Электричество пропало также в ТЦ «Омега», откуда эвакуировали посетителей. Об этом сообщили в «Россетях Урала».
«В зоне отключения находится более 20 жилых домов. На месте работают 3 бригады, в течение двух часов потребители многоквартирных домов будут запитаны по резерву. Не исключается вероятность стороннего вмешательства», — заявили Е1 в компании.
Причиной нарушения электроснабжения стало повреждение кабельной линии, отметили в организации. Без света остался торговый центр «Омега». В ТЦ была проведена экстренная эвакуация посетителей.
Более 20 жилых домов в районе Уралмаш Екатеринбурга остались без света. Электричество пропало также в ТЦ «Омега», откуда эвакуировали посетителей. Об этом сообщили в «Россетях Урала». «В зоне отключения находится более 20 жилых домов. На месте работают 3 бригады, в течение двух часов потребители многоквартирных домов будут запитаны по резерву. Не исключается вероятность стороннего вмешательства», — заявили Е1 в компании. Причиной нарушения электроснабжения стало повреждение кабельной линии, отметили в организации. Без света остался торговый центр «Омега». В ТЦ была проведена экстренная эвакуация посетителей.