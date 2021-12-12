Профессор рассказал о смертельной опасности солений

12 декабря 2021 в 19:25 Размер текста - 17 +

Первые признаки ботулизма, который могут вызвать домашние соленья, — нарушение речи и дыхания Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В домашних заготовках, соленьях и консервах может оказаться токсин ботулизма, летальность от него по стране составляет 8-10%. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный инфекционист ФМБА РФ, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров. «По России приблизительная летальность от ботулизма составляет 8—10%. Первые признаки отравления — это сухость во рту и туман в глазах, потом начинаются нарушения речи, функции глотания и, самое страшное, постепенно нарастающее нарушение дыхания. При ботулизме человек просто-напросто задыхается при полном сознании. От момента употребления продукта до появления ботулизма проходит от 6 часов до приблизительно полутора—двух суток», — объяснил Владимир Никифоров. Инфекционист добавил, что определить наличие токсина ботулизма в соленьях невозможно. «Банка консервная с ботулизмом никогда не вздувается, запаха нет, цвета нет, вкуса нет. Разрушает токсин кипячение, но вы же не будете соленые грибы кипятить. Ботулизм бывает в самодельной соленой рыбе (плотва, лещ), в консервах домашнего приготовления, причем в любых. Это могут быть грибы, соленые или маринованные, овощи. Чем более многокомпонентное содержимое банки, тем больше вероятность, что с каким-то из ингредиентов попадет спора, которая прорастет, и появится вегетативная форма, которая и начнет синтезировать токсин», — подчеркнул Никифоров. По данным Роспотребнадзора, за 9 месяцев 2021 года от ботулизма пострадали 92 человека. Из них 15 скончалось. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В домашних заготовках, соленьях и консервах может оказаться токсин ботулизма, летальность от него по стране составляет 8-10%. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный инфекционист ФМБА РФ, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров. «По России приблизительная летальность от ботулизма составляет 8—10%. Первые признаки отравления — это сухость во рту и туман в глазах, потом начинаются нарушения речи, функции глотания и, самое страшное, постепенно нарастающее нарушение дыхания. При ботулизме человек просто-напросто задыхается при полном сознании. От момента употребления продукта до появления ботулизма проходит от 6 часов до приблизительно полутора—двух суток», — объяснил Владимир Никифоров. Инфекционист добавил, что определить наличие токсина ботулизма в соленьях невозможно. «Банка консервная с ботулизмом никогда не вздувается, запаха нет, цвета нет, вкуса нет. Разрушает токсин кипячение, но вы же не будете соленые грибы кипятить. Ботулизм бывает в самодельной соленой рыбе (плотва, лещ), в консервах домашнего приготовления, причем в любых. Это могут быть грибы, соленые или маринованные, овощи. Чем более многокомпонентное содержимое банки, тем больше вероятность, что с каким-то из ингредиентов попадет спора, которая прорастет, и появится вегетативная форма, которая и начнет синтезировать токсин», — подчеркнул Никифоров. По данным Роспотребнадзора, за 9 месяцев 2021 года от ботулизма пострадали 92 человека. Из них 15 скончалось.