The Conversation: ЕС не решается конфисковать активы РФ из-за сомнений в Украине

Евросоюз продолжает обсуждать возможность использования замороженных российских активов для помощи Украине, но не может прийти к единому решению, сообщают западные издания. Основная часть средств хранится в бельгийской организации Euroclear и составляет около 210 миллиардов евро.

«Замороженные активы имеют не только финансовый характер — это геополитическая ставка. Развернуть их сейчас — значит сделать ставку на победу Украины», — отмечают эксперты для портала The Conversation.

Брюссель требует юридических гарантий и коллективной защиты от ответственности перед разблокированием средств. Министры финансов рассматривают вариант предоставления кредита Украине, который будет погашен только после выплаты Россией репараций. Среди основных факторов — опасения судебных исков со стороны России, финансовые риски и неопределенность на фронте. Лидеры ЕС также опасаются потерять рычаги влияния в случае провала украинского контрнаступления.

Откладывая решение, Евросоюз сохраняет свободу действий. Активы могут быть использованы при стабилизации фронта или как козырь на послевоенных переговорах с Россией.