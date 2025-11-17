Названы отрасли, зарплаты сильнее всего снизились за год

Больше всего в зарплате потеряли сотрудники инвестфондов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По информации на август 2025 года сильнее всего снизились средние зарплаты у работников инвестфондов и частных детективов. Об этом следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

«Наиболее заметное снижение доходов в конце лета отметили работники инвестфондов — за год они снизились на 37%, составив 112,9 тысячи рублей», — следует из статистики ЕМИСС, которую публикует РИА Новости. Второе место занимают частные детективы, доход которых сократился на 25% и составил 81,2 тысячи рублей.

Замыкают тройку профессии, связанные с добычей и обогащением угля и антрацита. Уровень их заработка снизился с 142,3 тысячи рублей до 126,6 тысячи рублей. Также произошло сокращение доходов у работников, занятых в производстве газообразного топлива и огнеупорных изделий. Они теперь получают 87,1 тысячи и 85,3 тысячи рублей соответственно, что на примерно 4% меньше их прежних показателей.

