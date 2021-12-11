11 декабря 2021
10 декабря 2021
09 декабря 2021

В ХМАО «Магнит» обвинили в продаже хлеба с металлической деталью. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, покупатель, выпечка, корзина, продуктовый магазин, хлеб, бакалея, супермаркет
Житель Сургута рассказал, что купил хлеб с металлической запчастью в «Магните» Фото:

В Сургуте житель купил хлеб, в котором была запечена металлическая деталь длиной в 6-8 сантиметров. Фотографию покупки анонимный пользователь разместил в социальных сетях.

«Вот такой хлебушек купили в Магните», — написал автор сообщения в паблике «К-Информ» соцсети «ВКонтакте», однако адрес магазина не указал. В комментариях к публикации пользователи с юмором отнеслись к ситуации. «Можно на металлопрокат сдать, и пол цены за хлеб вернуть». «Хлеб, в котором содержание железа превышает нормы». «Хлебозавод рассыпается, а они даже не замечают, работает конвейер и ладно», — написал пользователь с ником Руслан Берлин.

В комментариях к публикации представитель «Магнита» обещал автору сообщения разобраться в ситуации. В адрес «Магнита» был отправлен письменный запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что жители Сургута жалуются на насекомых, которых находят в продуктах Сургутского хлебозавода. Тогда женщина обнаружила насекомых в пряниках, однако местные жители рассказали, что регулярно сталкиваются с проблемами, покупая продукцию хлебозавода.

Деталь, которую житель Сургута нашел в хлебе
Приблизительно, размер запчасти составляет 6-8 сантиметров

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В Сургуте житель купил хлеб, в котором была запечена металлическая деталь длиной в 6-8 сантиметров. Фотографию покупки анонимный пользователь разместил в социальных сетях. «Вот такой хлебушек купили в Магните», — написал автор сообщения в паблике «К-Информ» соцсети «ВКонтакте», однако адрес магазина не указал. В комментариях к публикации пользователи с юмором отнеслись к ситуации. «Можно на металлопрокат сдать, и пол цены за хлеб вернуть». «Хлеб, в котором содержание железа превышает нормы». «Хлебозавод рассыпается, а они даже не замечают, работает конвейер и ладно», — написал пользователь с ником Руслан Берлин. В комментариях к публикации представитель «Магнита» обещал автору сообщения разобраться в ситуации. В адрес «Магнита» был отправлен письменный запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что жители Сургута жалуются на насекомых, которых находят в продуктах Сургутского хлебозавода. Тогда женщина обнаружила насекомых в пряниках, однако местные жители рассказали, что регулярно сталкиваются с проблемами, покупая продукцию хлебозавода.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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