В Сургуте житель купил хлеб, в котором была запечена металлическая деталь длиной в 6-8 сантиметров. Фотографию покупки анонимный пользователь разместил в социальных сетях.
«Вот такой хлебушек купили в Магните», — написал автор сообщения в паблике «К-Информ» соцсети «ВКонтакте», однако адрес магазина не указал. В комментариях к публикации пользователи с юмором отнеслись к ситуации. «Можно на металлопрокат сдать, и пол цены за хлеб вернуть». «Хлеб, в котором содержание железа превышает нормы». «Хлебозавод рассыпается, а они даже не замечают, работает конвейер и ладно», — написал пользователь с ником Руслан Берлин.
В комментариях к публикации представитель «Магнита» обещал автору сообщения разобраться в ситуации. В адрес «Магнита» был отправлен письменный запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU писало, что жители Сургута жалуются на насекомых, которых находят в продуктах Сургутского хлебозавода. Тогда женщина обнаружила насекомых в пряниках, однако местные жители рассказали, что регулярно сталкиваются с проблемами, покупая продукцию хлебозавода.
Деталь, которую житель Сургута нашел в хлебе
К-Информ
Приблизительно, размер запчасти составляет 6-8 сантиметров
В Сургуте житель купил хлеб, в котором была запечена металлическая деталь длиной в 6-8 сантиметров. Фотографию покупки анонимный пользователь разместил в социальных сетях. «Вот такой хлебушек купили в Магните», — написал автор сообщения в паблике «К-Информ» соцсети «ВКонтакте», однако адрес магазина не указал. В комментариях к публикации пользователи с юмором отнеслись к ситуации. «Можно на металлопрокат сдать, и пол цены за хлеб вернуть». «Хлеб, в котором содержание железа превышает нормы». «Хлебозавод рассыпается, а они даже не замечают, работает конвейер и ладно», — написал пользователь с ником Руслан Берлин. В комментариях к публикации представитель «Магнита» обещал автору сообщения разобраться в ситуации. В адрес «Магнита» был отправлен письменный запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что жители Сургута жалуются на насекомых, которых находят в продуктах Сургутского хлебозавода. Тогда женщина обнаружила насекомых в пряниках, однако местные жители рассказали, что регулярно сталкиваются с проблемами, покупая продукцию хлебозавода.