В ХМАО «Магнит» обвинили в продаже хлеба с металлической деталью. Фото

13 декабря 2021 в 13:57 Размер текста - 17 +

Житель Сургута рассказал, что купил хлеб с металлической запчастью в «Магните» Фото: Анна Майорова © URA.RU В Сургуте житель купил хлеб, в котором была запечена металлическая деталь длиной в 6-8 сантиметров. Фотографию покупки анонимный пользователь разместил в социальных сетях. «Вот такой хлебушек купили в Магните», — написал автор сообщения в паблике «К-Информ» соцсети «ВКонтакте», однако адрес магазина не указал. В комментариях к публикации пользователи с юмором отнеслись к ситуации. «Можно на металлопрокат сдать, и пол цены за хлеб вернуть». «Хлеб, в котором содержание железа превышает нормы». «Хлебозавод рассыпается, а они даже не замечают, работает конвейер и ладно», — написал пользователь с ником Руслан Берлин. В комментариях к публикации представитель «Магнита» обещал автору сообщения разобраться в ситуации. В адрес «Магнита» был отправлен письменный запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что жители Сургута жалуются на насекомых, которых находят в продуктах Сургутского хлебозавода. Тогда женщина обнаружила насекомых в пряниках, однако местные жители рассказали, что регулярно сталкиваются с проблемами, покупая продукцию хлебозавода. Деталь, которую житель Сургута нашел в хлебе К-Информ Приблизительно, размер запчасти составляет 6-8 сантиметров К-Информ Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Сургуте житель купил хлеб, в котором была запечена металлическая деталь длиной в 6-8 сантиметров. Фотографию покупки анонимный пользователь разместил в социальных сетях. «Вот такой хлебушек купили в Магните», — написал автор сообщения в паблике «К-Информ» соцсети «ВКонтакте», однако адрес магазина не указал. В комментариях к публикации пользователи с юмором отнеслись к ситуации. «Можно на металлопрокат сдать, и пол цены за хлеб вернуть». «Хлеб, в котором содержание железа превышает нормы». «Хлебозавод рассыпается, а они даже не замечают, работает конвейер и ладно», — написал пользователь с ником Руслан Берлин. В комментариях к публикации представитель «Магнита» обещал автору сообщения разобраться в ситуации. В адрес «Магнита» был отправлен письменный запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что жители Сургута жалуются на насекомых, которых находят в продуктах Сургутского хлебозавода. Тогда женщина обнаружила насекомых в пряниках, однако местные жители рассказали, что регулярно сталкиваются с проблемами, покупая продукцию хлебозавода.