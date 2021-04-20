В продукте Сургутского хлебозавода нашли насекомых Кристина Попова

Жители Сургута жалуются на насекомых, которых находят в продуктах Сургутского хлебозавода. Об одном из таких случаев рассказала Кристина Попова в паблике «Черный список Сургут» в соцсети «ВКонтакте».

«Сургутский Хлебозавод продает хлеб с опарышами и насекомыми. Почти в каждом прянике такой сюрприз. Почему я должна отдавать свои деньги за вкусный хлеб, а получаю хлеб с опарышами?» —возмутилась Попова.

В комментариях к публикации жители Сургута добавили, что регулярно сталкиваются с насекомыми в хлебе этого завода. «Мне попался запеченный в хлебе Сургутского хлебозавода таракан», — пишет Наталья Рассказова. «В прошлом году в пасхе обнаружилась жвачка!» — причитает Карелия Фролова. Ирина Бельская предположила, что в хлебе женщине попался жук «Хрущак», который заводится в крупах. «Это мучные черви и жучки, живущие в крупах. Просто мука уже старая, просроченная, и ее не просеивая валят прямо в тесто», — считает Бельская.

Корреспонденту URA.RU не удалось оперативно получить комментарий директора хлебозавода Сергея Пустозерова, он сослался на занятость. В территориальный отдел Роспотребнадзора в Сургуте был отправлен письменный запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО нашли паразитов в продуктах сетевых гигантов. Тогда жительница Радужного (ХМАО) обнаружила паразитов в рыбе, которую покупала в сетевых магазинах «Монетка» и «Магнит».