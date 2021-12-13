Голикова оценила риск распространения «Омикрона» в России

Вероятность распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» в России очень велика. Такое мнение выразила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она предположила, что новая мутация коронавируса усугубит ситуацию с пандемией в России.
«Вероятность распространения в РФ нового штамма коронавируса COVID-19 „омикрон“ очень велика», — цитирует Татьяну Голикову telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Вице-премьер уточнила, что новая мутация COVID-19 могут ухудшить эпидемиологическую ситуацию в России, передает ТАСС. Голикова добавила, что пока специалисты не могут точно оценить, как он повлияет на заболеваемость.
Ранее вице-премьер сообщила, что «Омикрон» обнаружили у 16 россиян, вернувшихся из Южной Африки. Всего в обсерваторах находятся 177 туристов. В начале декабря для приезжих из ЮАР ввели двухнедельный карантин. После стало известно, что в Великобритании скончался первый человек, заразившийся штаммом «Омикрон». Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает RT.
Вероятность распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» в России очень велика. Такое мнение выразила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она предположила, что новая мутация коронавируса усугубит ситуацию с пандемией в России. «Вероятность распространения в РФ нового штамма коронавируса COVID-19 „омикрон“ очень велика», — цитирует Татьяну Голикову telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Вице-премьер уточнила, что новая мутация COVID-19 могут ухудшить эпидемиологическую ситуацию в России, передает ТАСС. Голикова добавила, что пока специалисты не могут точно оценить, как он повлияет на заболеваемость. Ранее вице-премьер сообщила, что «Омикрон» обнаружили у 16 россиян, вернувшихся из Южной Африки. Всего в обсерваторах находятся 177 туристов. В начале декабря для приезжих из ЮАР ввели двухнедельный карантин. После стало известно, что в Великобритании скончался первый человек, заразившийся штаммом «Омикрон». Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает RT.