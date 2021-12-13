Голикова: штамм «Омикрон» подтвержден у 16 россиян

Омикрон обнаружили у 16 из 177 человек, вернувшихся из ЮАР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Штамм коронавируса «омикрон» нашли у 16 россиян, которые вернулись из Южной Африки. Об этом рассказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«Омикрон-штамм подтвержден у 16 из 177 граждан. Они вернулись в Россию из ЮАР», — рассказала Татьяна Голикова, передает телеканал «Россия-24».

В начале декабря для приезжающих из ЮАР и соседних стран ввели двухнедельный карантин. Причиной стал новый штамм коронавируса «омикрон», который нашли в Южной Африке. Правительство РФ полностью запретило въезд для граждан из девяти стран из-за COVID. В список вошли: Ботсвана, Зимбабве, Специальный административный район Гонконг Китайской Народной республики, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини и Южно-Африканская Республика (ЮАР), передает Vse42.ru. 5 декабря было известно о девяти россиянах, заразившихся новым вариантом вируса. Все заболевшие госпитализированы.