В России ввели 14-дневный карантин из-за омикрон-штамма COVID

Приезжающие должны соблюдать карантин из-за распространения нового штамма COVID
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Россия ввела двухнедельный карантин для приезжающих из ЮАР и стран, которые граничат с ней. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Россия ввела двухнедельный карантин для приезжающих из ЮАР и стран, которые граничат с ней. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Новость дополняется.