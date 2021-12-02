В России ввели 14-дневный карантин из-за омикрон-штамма COVID

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Аэропорт Шереметьево, терминал
Приезжающие должны соблюдать карантин из-за распространения нового штамма COVID Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Россия ввела двухнедельный карантин для приезжающих из ЮАР и стран, которые граничат с ней. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Новость дополняется.

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Россия ввела двухнедельный карантин для приезжающих из ЮАР и стран, которые граничат с ней. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Новость дополняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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