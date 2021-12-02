В России ввели 14-дневный карантин из-за омикрон-штамма COVID

Приезжающие должны соблюдать карантин из-за распространения нового штамма COVID Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия ввела двухнедельный карантин для приезжающих из ЮАР и стран, которые граничат с ней. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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