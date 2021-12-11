11 декабря 2021
10 декабря 2021

Пермские студенты смогут получить два диплома

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Лекция Алексея Текслера первокурсникам ЮУрГУ. Челябинск, аудитория, лекция, университет, вуз, маски, институт, студенты, сон, спит, первокурсники, спящий студент
Зачислять паралелльно в питерский вуз студентов будут на 3 курсе Фото:

Студенты Пермского Политеха смогут получить диплом ПНИПУ и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ». Два диплома смогут получить студенты направления «Фотоника и оптоинформатика». Об этом сообщает сайт правительства Пермского края.

«Студентам направления „Фотоника и оптоинформатика“ ПНИПУ будет доступно обучение по модели двойных дипломов. Второй — это полноценный диплом ЛЭТИ, выдаваемый при выпуске», — сообщается на сайте.

Совместная программа также предполагает открытие профиля «Лазерные измерительные и навигационные системы», нового для ПНИПУ. Первые два года студенты будут обучаться в Политехе, а на 3 курсе их зачислят параллельно в ЛЭТИ. В следующем году будут зачислены только 10 студентов.

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Студенты Пермского Политеха смогут получить диплом ПНИПУ и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ». Два диплома смогут получить студенты направления «Фотоника и оптоинформатика». Об этом сообщает сайт правительства Пермского края. «Студентам направления „Фотоника и оптоинформатика“ ПНИПУ будет доступно обучение по модели двойных дипломов. Второй — это полноценный диплом ЛЭТИ, выдаваемый при выпуске», — сообщается на сайте. Совместная программа также предполагает открытие профиля «Лазерные измерительные и навигационные системы», нового для ПНИПУ. Первые два года студенты будут обучаться в Политехе, а на 3 курсе их зачислят параллельно в ЛЭТИ. В следующем году будут зачислены только 10 студентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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