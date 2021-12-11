Пермские студенты смогут получить два диплома

13 декабря 2021 в 20:05 Размер текста - 17 +

Зачислять паралелльно в питерский вуз студентов будут на 3 курсе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Студенты Пермского Политеха смогут получить диплом ПНИПУ и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ». Два диплома смогут получить студенты направления «Фотоника и оптоинформатика». Об этом сообщает сайт правительства Пермского края. «Студентам направления „Фотоника и оптоинформатика“ ПНИПУ будет доступно обучение по модели двойных дипломов. Второй — это полноценный диплом ЛЭТИ, выдаваемый при выпуске», — сообщается на сайте. Совместная программа также предполагает открытие профиля «Лазерные измерительные и навигационные системы», нового для ПНИПУ. Первые два года студенты будут обучаться в Политехе, а на 3 курсе их зачислят параллельно в ЛЭТИ. В следующем году будут зачислены только 10 студентов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Студенты Пермского Политеха смогут получить диплом ПНИПУ и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ». Два диплома смогут получить студенты направления «Фотоника и оптоинформатика». Об этом сообщает сайт правительства Пермского края. «Студентам направления „Фотоника и оптоинформатика“ ПНИПУ будет доступно обучение по модели двойных дипломов. Второй — это полноценный диплом ЛЭТИ, выдаваемый при выпуске», — сообщается на сайте. Совместная программа также предполагает открытие профиля «Лазерные измерительные и навигационные системы», нового для ПНИПУ. Первые два года студенты будут обучаться в Политехе, а на 3 курсе их зачислят параллельно в ЛЭТИ. В следующем году будут зачислены только 10 студентов.