Пермские студенты смогут получить два диплома

Студенты Пермского Политеха смогут получить диплом ПНИПУ и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ». Два диплома смогут получить студенты направления «Фотоника и оптоинформатика». Об этом сообщает сайт правительства Пермского края.
«Студентам направления „Фотоника и оптоинформатика“ ПНИПУ будет доступно обучение по модели двойных дипломов. Второй — это полноценный диплом ЛЭТИ, выдаваемый при выпуске», — сообщается на сайте.
Совместная программа также предполагает открытие профиля «Лазерные измерительные и навигационные системы», нового для ПНИПУ. Первые два года студенты будут обучаться в Политехе, а на 3 курсе их зачислят параллельно в ЛЭТИ. В следующем году будут зачислены только 10 студентов.
Студенты Пермского Политеха смогут получить диплом ПНИПУ и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ». Два диплома смогут получить студенты направления «Фотоника и оптоинформатика». Об этом сообщает сайт правительства Пермского края. «Студентам направления „Фотоника и оптоинформатика“ ПНИПУ будет доступно обучение по модели двойных дипломов. Второй — это полноценный диплом ЛЭТИ, выдаваемый при выпуске», — сообщается на сайте. Совместная программа также предполагает открытие профиля «Лазерные измерительные и навигационные системы», нового для ПНИПУ. Первые два года студенты будут обучаться в Политехе, а на 3 курсе их зачислят параллельно в ЛЭТИ. В следующем году будут зачислены только 10 студентов.