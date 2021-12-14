В Европе за два месяца взлетели цены на газ

15 декабря 2021 в 00:02 Размер текста - 17 +

В Европе резко выросли цены на газ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Цены на газ в Европе вновь резко взлетели. За два месяца они превысили отметку 1500 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. На открытии торгов в Нидерландах стоимость январского фьючерса поднялась выше 1430 долларов за тысячу кубометров. К 19:59 по московскому времени цена достигла 1556,2 долларов. Такой показатель почти на 15% выше расчетной цены накануне, которая была на уровне 1356,3 долларов. Торги были завершены при отметке 1520 долларов за один кубический метр. Сообщается, что цена голубого топлива на форвардном рынке продолжает расти. В октябре текущего года был установлен исторический максимум роста цены на газ. Тогда цена составила более 1900 долларов на тысячу кубометров. Ранее российский президент Владимир Путин заявил о том, что Россия может поспособствовать стабилизации ситуации на газовом рынке. После его слов растущие цены на энергоносители на мировом рынке действительно снизились. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Цены на газ в Европе вновь резко взлетели. За два месяца они превысили отметку 1500 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. На открытии торгов в Нидерландах стоимость январского фьючерса поднялась выше 1430 долларов за тысячу кубометров. К 19:59 по московскому времени цена достигла 1556,2 долларов. Такой показатель почти на 15% выше расчетной цены накануне, которая была на уровне 1356,3 долларов. Торги были завершены при отметке 1520 долларов за один кубический метр. Сообщается, что цена голубого топлива на форвардном рынке продолжает расти. В октябре текущего года был установлен исторический максимум роста цены на газ. Тогда цена составила более 1900 долларов на тысячу кубометров. Ранее российский президент Владимир Путин заявил о том, что Россия может поспособствовать стабилизации ситуации на газовом рынке. После его слов растущие цены на энергоносители на мировом рынке действительно снизились.