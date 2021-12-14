Аналитики раскрыли, как цифровой рубль улучшит экономику РФ

Появление цифрового рубля, а также параллельный запуск единой инфраструктуры для проведения денежных операций с новой валютой поможет снизить комиссии за безналичную оплату, позволит банкам расширить перечень услуг, а также положительно повлияет на экономику РФ еще по ряду параметров. Об этом сообщили финансовые аналитики.
«Предполагается, что это позволит снизить комиссии за эквайринг [безналичную оплату картой через терминал — прим. URA.RU] и станет дополнительным стимулом для приема платежей в цифровых рублях», — рассказала «Известиям» руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. Благодаря созданию единой платформы с одинаковыми тарифами клиенты разных банков смогут пользоваться услугами на равных условиях, отметила эксперт. Помимо этого, внедрение цифрового рубля в российскую экономику поспособствует расширению перечня финансовых услуг в банках и поможет привлечь новых клиентов в кредитные организации, заявила Левашенко.
С мнением эксперта согласен аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. «Использование цифрового рубля повысит скорость и безопасность проведения платежей, послужит снижению стоимости платежных услуг, в частности денежных переводов», — считает Додонов.
Аналитик отметил, что цифровой рубль поможет бизнесу снизить затраты на проведение операций, даст возможность государству оперативно следить за целевым использованием средств в финансовой системе, повысит эффективность распределения бюджетных денег. Сообщается также, что новая валюта может поспособствовать снижению зависимости российской экономики от международных платежных систем и сокращению доли «теневых» операций в финансовой сфере.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что цифровой рубль может появиться в России в начале следующего года. Сейчас регулятор работает над прототипом валюты, после чего его начнут тестировать в разных банковских операциях, сообщила глава ЦБ.
Появление цифрового рубля, а также параллельный запуск единой инфраструктуры для проведения денежных операций с новой валютой поможет снизить комиссии за безналичную оплату, позволит банкам расширить перечень услуг, а также положительно повлияет на экономику РФ еще по ряду параметров. Об этом сообщили финансовые аналитики. «Предполагается, что это позволит снизить комиссии за эквайринг [безналичную оплату картой через терминал — прим. URA.RU] и станет дополнительным стимулом для приема платежей в цифровых рублях», — рассказала «Известиям» руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. Благодаря созданию единой платформы с одинаковыми тарифами клиенты разных банков смогут пользоваться услугами на равных условиях, отметила эксперт. Помимо этого, внедрение цифрового рубля в российскую экономику поспособствует расширению перечня финансовых услуг в банках и поможет привлечь новых клиентов в кредитные организации, заявила Левашенко. С мнением эксперта согласен аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. «Использование цифрового рубля повысит скорость и безопасность проведения платежей, послужит снижению стоимости платежных услуг, в частности денежных переводов», — считает Додонов. Аналитик отметил, что цифровой рубль поможет бизнесу снизить затраты на проведение операций, даст возможность государству оперативно следить за целевым использованием средств в финансовой системе, повысит эффективность распределения бюджетных денег. Сообщается также, что новая валюта может поспособствовать снижению зависимости российской экономики от международных платежных систем и сокращению доли «теневых» операций в финансовой сфере. Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что цифровой рубль может появиться в России в начале следующего года. Сейчас регулятор работает над прототипом валюты, после чего его начнут тестировать в разных банковских операциях, сообщила глава ЦБ.