14 декабря 2021

В Госдуме предложили расширить льготы на ЖКУ многодетным семьям

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Клипарт по теме ЖКХ. Екатеринбург, счетчик, коммунальные платежи, электроэнергия, жкх
Депутат считает, что власти регионов обязаны делать скидки на оплату коммуналки от 30% для семей с тремя детьми и более Фото:

В России предложили ввести федеральную систему скидок на услуги ЖКХ для многодетных семей. С такой инициативой обратился депутат Госдумы Василий Власов в письме к главе Минтруда Антону Котякову.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения единой федеральной системы скидок на оплату коммунальных услуг для многодетных семей, действующей по принципу «40% скидка — семьям с тремя несовершеннолетними, 50% скидка — семьям с четырьмя несовершеннолетними, 60% скидка — семьям с пятью и более детьми», — цитирует обращение Власова RT, документ есть в распоряжении этого агентства.

Василий Власов предположил в письме, что размеры скидок могут повышать региональные власти на свое усмотрение, в соответствии с действующим законодательством. Поэтому размеры скидок для многодетных семей с одинаковым количеством несовершеннолетних детей могут различаться.

Ранее депутат предлагал снизить стоимость проезда в общественном транспорте для привитых от коронавируса. По его мнению, скидка в 50% выступила бы стимулом для граждан, которые еще не успели вакцинироваться.

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В России предложили ввести федеральную систему скидок на услуги ЖКХ для многодетных семей. С такой инициативой обратился депутат Госдумы Василий Власов в письме к главе Минтруда Антону Котякову. «В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения единой федеральной системы скидок на оплату коммунальных услуг для многодетных семей, действующей по принципу «40% скидка — семьям с тремя несовершеннолетними, 50% скидка — семьям с четырьмя несовершеннолетними, 60% скидка — семьям с пятью и более детьми», — цитирует обращение Власова RT, документ есть в распоряжении этого агентства. Василий Власов предположил в письме, что размеры скидок могут повышать региональные власти на свое усмотрение, в соответствии с действующим законодательством. Поэтому размеры скидок для многодетных семей с одинаковым количеством несовершеннолетних детей могут различаться. Ранее депутат предлагал снизить стоимость проезда в общественном транспорте для привитых от коронавируса. По его мнению, скидка в 50% выступила бы стимулом для граждан, которые еще не успели вакцинироваться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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