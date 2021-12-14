В Госдуме предложили расширить льготы на ЖКУ многодетным семьям

Депутат считает, что власти регионов обязаны делать скидки на оплату коммуналки от 30% для семей с тремя детьми и более Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России предложили ввести федеральную систему скидок на услуги ЖКХ для многодетных семей. С такой инициативой обратился депутат Госдумы Василий Власов в письме к главе Минтруда Антону Котякову.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения единой федеральной системы скидок на оплату коммунальных услуг для многодетных семей, действующей по принципу «40% скидка — семьям с тремя несовершеннолетними, 50% скидка — семьям с четырьмя несовершеннолетними, 60% скидка — семьям с пятью и более детьми», — цитирует обращение Власова RT, документ есть в распоряжении этого агентства.

Василий Власов предположил в письме, что размеры скидок могут повышать региональные власти на свое усмотрение, в соответствии с действующим законодательством. Поэтому размеры скидок для многодетных семей с одинаковым количеством несовершеннолетних детей могут различаться.

Ранее депутат предлагал снизить стоимость проезда в общественном транспорте для привитых от коронавируса. По его мнению, скидка в 50% выступила бы стимулом для граждан, которые еще не успели вакцинироваться.