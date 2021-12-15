Количество открытых вакансий в России оказалось максимальным с 2014 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России на рынке труда зафиксировали дефицит работников. Об этом свидетельствуют данные исследования международной аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza. С 2014 года количество открытых вакансий оказалось рекордным.

«Летом и осенью 2021 года российским предприятиям стабильно не хватало около 2,2 млн работников, это максимальный показатель с 2014 года. При этом с октября 2020 по октябрь 2021 года потребность в кадрах увеличилась почти на четверть. Пик кадрового дефицита в 2021 году пришелся на август», — сказано в исследовании, которое есть в распоряжении URA.RU.

Согласно данным компании, больше всех нуждаются в притоке специалистов Москва, Красноярский край, Ростовская, Амурская, Иркутская, Московская области. Также дефицит работников возник в Краснодарском, Приморском крае и Татарстане.

По словам президента FinExpertiza Global Елены Трубниковой, безработица находится на историческом максимуме, однако экономика испытывает острый дефицит работников. «Нехватка рабочих рук теперь связана не с карантинными ограничениями», — пояснила она.

Ранее вице-мэр Москвы Владимир Ефимов заявил, что из-за нехватки трудовых ресурсов стоимость работы мигрантов в России растет. Из-за дефицита рабочих рук работодатели «перекупают» сотрудников друг у друга, передает Царьград. По его словам, только в столице не хватает около 200 тысяч трудовых мигрантов.