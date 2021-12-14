14 декабря 2021

В Челябинске станут реабилитировать детей, пострадавших от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер передала в детскую больницу наборы для экспресс-тестирования на выявление антигена коронавируса. Челябинск , ребенок, больной, врачи, травматология, детская больница, доктора, пациент, каталка больничная, экстренное отделение
Всем переболевшим детям необходима лечебная терапия (фото из архива) Фото:
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Коронавирус COVID-19

Челябинская областная детская клиническая больница (ЧОДКБ) будет реабилитировать детей, переболевших COVID. Об этом 15 декабря сообщают в пресс-службе ЧОДКБ.

«Ковид у детей можно сравнить с глубинной бомбой. Зачастую при спокойной „водной глади“ — отсутствии симптомов, мы наблюдаем тяжелейшие поражения, которые произошли „в толще воды“ — в различных органах ребенка. Стоит отметить, что зачастую последствия ковида начинают проявляться лишь спустя несколько месяцев после заболевания», — подчеркнула главный врач ЧОДКБ Галина Киреева.

В ближайшее время Центр здоровья ЧОДКБ начнет индивидуальную работу с юными пациентами. Врачи будут оценивать состояние ребенка, его толерантность к физической нагрузке. В случае наличия показаний ребенок будет направлен в отделение реабилитации ЧОДКБ, где пройдет индивидуальную лечебно-восстановительную программу.

По словам медиков, COVID — это вирус, который может поражать множество систем организма. Зачастую у пациентов наблюдаются сбои в работе сердечно-сосудистой системы, печени, почек и мозговой деятельности. Пандемия страшна для детей не смертностью, а нарастанием бремени болезни. Все дети, перенесшие COVID даже в легкой форме, нуждаются в реабилитации.

Этот проект будет реализован совместно с Южно-Уральским государственным медицинским университетом, который занимается изучением ковида и постковидных состояний. Научный опыт позволит улучшить качество жизни детей и сформировать эффективные методики терапии.

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Челябинская областная детская клиническая больница (ЧОДКБ) будет реабилитировать детей, переболевших COVID. Об этом 15 декабря сообщают в пресс-службе ЧОДКБ. «Ковид у детей можно сравнить с глубинной бомбой. Зачастую при спокойной „водной глади“ — отсутствии симптомов, мы наблюдаем тяжелейшие поражения, которые произошли „в толще воды“ — в различных органах ребенка. Стоит отметить, что зачастую последствия ковида начинают проявляться лишь спустя несколько месяцев после заболевания», — подчеркнула главный врач ЧОДКБ Галина Киреева. В ближайшее время Центр здоровья ЧОДКБ начнет индивидуальную работу с юными пациентами. Врачи будут оценивать состояние ребенка, его толерантность к физической нагрузке. В случае наличия показаний ребенок будет направлен в отделение реабилитации ЧОДКБ, где пройдет индивидуальную лечебно-восстановительную программу. По словам медиков, COVID — это вирус, который может поражать множество систем организма. Зачастую у пациентов наблюдаются сбои в работе сердечно-сосудистой системы, печени, почек и мозговой деятельности. Пандемия страшна для детей не смертностью, а нарастанием бремени болезни. Все дети, перенесшие COVID даже в легкой форме, нуждаются в реабилитации. Этот проект будет реализован совместно с Южно-Уральским государственным медицинским университетом, который занимается изучением ковида и постковидных состояний. Научный опыт позволит улучшить качество жизни детей и сформировать эффективные методики терапии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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