Госдума хочет дать прокурорам доступ к тратам чиновников

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предлагает разрешить прокурорам запрашивать справки о счетах и вкладах физлиц и юрлиц. Соответствующий законопроект комитет подготовил ко второму чтению.
«Законопроект дополнен нормой, дающей прокурорам право запрашивать у банков справки об операциях, счетах, вкладах физлиц и юрлиц в рамках контроля расходов чиновников. Эти сведения относятся к банковской тайне, а прокуроры сейчас не входят в перечень лиц, которые вправе запрашивать их у кредитных организаций и получать», — передает «Прайм» сведения о законопроекте.
Отмечается, что контролю подлежат лица, занимающие государственные или муниципальные должности. Также в их числе сотрудники ЦБ РФ и его совете директоров, в госкорпорациях, ПФР, Фонде социального страхования. На рассмотрение ГД документ может быть вынесен 16 декабря.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции число богатых людей по всему миру умножило свой капитал, сообщается в исследовании о мировом неравенстве. Один из авторов отчета Лукас Чансель дополнил, что такая поляризация социального неравенства была и до пандемии.
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предлагает разрешить прокурорам запрашивать справки о счетах и вкладах физлиц и юрлиц. Соответствующий законопроект комитет подготовил ко второму чтению. «Законопроект дополнен нормой, дающей прокурорам право запрашивать у банков справки об операциях, счетах, вкладах физлиц и юрлиц в рамках контроля расходов чиновников. Эти сведения относятся к банковской тайне, а прокуроры сейчас не входят в перечень лиц, которые вправе запрашивать их у кредитных организаций и получать», — передает «Прайм» сведения о законопроекте. Отмечается, что контролю подлежат лица, занимающие государственные или муниципальные должности. Также в их числе сотрудники ЦБ РФ и его совете директоров, в госкорпорациях, ПФР, Фонде социального страхования. На рассмотрение ГД документ может быть вынесен 16 декабря. Из-за пандемии коронавирусной инфекции число богатых людей по всему миру умножило свой капитал, сообщается в исследовании о мировом неравенстве. Один из авторов отчета Лукас Чансель дополнил, что такая поляризация социального неравенства была и до пандемии.