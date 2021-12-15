Госдума хочет дать прокурорам доступ к тратам чиновников

15 декабря 2021 в 14:57 Размер текста - 17 +

Госдума хочет разрешить прокурорам доступ к банковской тайне Фото: Владимир Андреев © URA.RU Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предлагает разрешить прокурорам запрашивать справки о счетах и вкладах физлиц и юрлиц. Соответствующий законопроект комитет подготовил ко второму чтению. «Законопроект дополнен нормой, дающей прокурорам право запрашивать у банков справки об операциях, счетах, вкладах физлиц и юрлиц в рамках контроля расходов чиновников. Эти сведения относятся к банковской тайне, а прокуроры сейчас не входят в перечень лиц, которые вправе запрашивать их у кредитных организаций и получать», — передает «Прайм» сведения о законопроекте. Отмечается, что контролю подлежат лица, занимающие государственные или муниципальные должности. Также в их числе сотрудники ЦБ РФ и его совете директоров, в госкорпорациях, ПФР, Фонде социального страхования. На рассмотрение ГД документ может быть вынесен 16 декабря. Из-за пандемии коронавирусной инфекции число богатых людей по всему миру умножило свой капитал, сообщается в исследовании о мировом неравенстве. Один из авторов отчета Лукас Чансель дополнил, что такая поляризация социального неравенства была и до пандемии. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предлагает разрешить прокурорам запрашивать справки о счетах и вкладах физлиц и юрлиц. Соответствующий законопроект комитет подготовил ко второму чтению. «Законопроект дополнен нормой, дающей прокурорам право запрашивать у банков справки об операциях, счетах, вкладах физлиц и юрлиц в рамках контроля расходов чиновников. Эти сведения относятся к банковской тайне, а прокуроры сейчас не входят в перечень лиц, которые вправе запрашивать их у кредитных организаций и получать», — передает «Прайм» сведения о законопроекте. Отмечается, что контролю подлежат лица, занимающие государственные или муниципальные должности. Также в их числе сотрудники ЦБ РФ и его совете директоров, в госкорпорациях, ПФР, Фонде социального страхования. На рассмотрение ГД документ может быть вынесен 16 декабря. Из-за пандемии коронавирусной инфекции число богатых людей по всему миру умножило свой капитал, сообщается в исследовании о мировом неравенстве. Один из авторов отчета Лукас Чансель дополнил, что такая поляризация социального неравенства была и до пандемии.