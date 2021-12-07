Миллиардеры увеличили свое состояние в пандемию

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В некоторых странах пропасть между бедными и богатыми увеличивается Фото:
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Коронавирус COVID-19

Из-за пандемии коронавирусной инфекции число богатых людей по всему миру умножило свой капитал. Об этом сообщается в исследовании о мировом неравенстве, подготовленном группой экономистов. Один из авторов отчета Лукас Чансель дополнил, что такая поляризация социального неравенства была и до пандемии.

«Эти тенденции возникли из-за политики, которая часто была ориентирована на людей, находящихся наверху. В пандемию они стали еще богаче, накопив 4,1 триллиона долларов США. В России и Центральной Азии число богатых составляет 45,9%. Наименьшее неравенство наблюдается в Европе 25,2%. В Восточной Азии — 30%, в Южной и Юго-Восточной Азии — 34,3%», — приводит слова ученого со ссылкой на исследование издание Bloomberg.

Помимо этого, судя по данным исследования, Россия и некоторые страны Африки лидируют по неравномерности распределения доходов. В большинстве стран мира 10% самых богатых людей контролируют от 60% до 80% богатства. По мнению ученых, в некоторых государствах, таких как Индия, средний класс практически отсутствует.

Ранее Bloomberg приводил данные о том, что в этом году состояние совладельца российской газовой компании НОВАТЭК, расположенной в Ямало-Ненецком автономном округе, Леонида Михельсона увеличилось на 8,5 млрд долларов США. Михельсон оказался на первой строчке большого рейтинга среди российских миллиардеров, заняв в общем рейтинге 40 место из 500.

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Из-за пандемии коронавирусной инфекции число богатых людей по всему миру умножило свой капитал. Об этом сообщается в исследовании о мировом неравенстве, подготовленном группой экономистов. Один из авторов отчета Лукас Чансель дополнил, что такая поляризация социального неравенства была и до пандемии. «Эти тенденции возникли из-за политики, которая часто была ориентирована на людей, находящихся наверху. В пандемию они стали еще богаче, накопив 4,1 триллиона долларов США. В России и Центральной Азии число богатых составляет 45,9%. Наименьшее неравенство наблюдается в Европе 25,2%. В Восточной Азии — 30%, в Южной и Юго-Восточной Азии — 34,3%», — приводит слова ученого со ссылкой на исследование издание Bloomberg. Помимо этого, судя по данным исследования, Россия и некоторые страны Африки лидируют по неравномерности распределения доходов. В большинстве стран мира 10% самых богатых людей контролируют от 60% до 80% богатства. По мнению ученых, в некоторых государствах, таких как Индия, средний класс практически отсутствует. Ранее Bloomberg приводил данные о том, что в этом году состояние совладельца российской газовой компании НОВАТЭК, расположенной в Ямало-Ненецком автономном округе, Леонида Михельсона увеличилось на 8,5 млрд долларов США. Михельсон оказался на первой строчке большого рейтинга среди российских миллиардеров, заняв в общем рейтинге 40 место из 500.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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