Миллиардеры увеличили свое состояние в пандемию

07 декабря 2021 в 19:27 Размер текста - 17 +

В некоторых странах пропасть между бедными и богатыми увеличивается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Из-за пандемии коронавирусной инфекции число богатых людей по всему миру умножило свой капитал. Об этом сообщается в исследовании о мировом неравенстве, подготовленном группой экономистов. Один из авторов отчета Лукас Чансель дополнил, что такая поляризация социального неравенства была и до пандемии. «Эти тенденции возникли из-за политики, которая часто была ориентирована на людей, находящихся наверху. В пандемию они стали еще богаче, накопив 4,1 триллиона долларов США. В России и Центральной Азии число богатых составляет 45,9%. Наименьшее неравенство наблюдается в Европе 25,2%. В Восточной Азии — 30%, в Южной и Юго-Восточной Азии — 34,3%», — приводит слова ученого со ссылкой на исследование издание Bloomberg. Помимо этого, судя по данным исследования, Россия и некоторые страны Африки лидируют по неравномерности распределения доходов. В большинстве стран мира 10% самых богатых людей контролируют от 60% до 80% богатства. По мнению ученых, в некоторых государствах, таких как Индия, средний класс практически отсутствует. Ранее Bloomberg приводил данные о том, что в этом году состояние совладельца российской газовой компании НОВАТЭК, расположенной в Ямало-Ненецком автономном округе, Леонида Михельсона увеличилось на 8,5 млрд долларов США. Михельсон оказался на первой строчке большого рейтинга среди российских миллиардеров, заняв в общем рейтинге 40 место из 500. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции число богатых людей по всему миру умножило свой капитал. Об этом сообщается в исследовании о мировом неравенстве, подготовленном группой экономистов. Один из авторов отчета Лукас Чансель дополнил, что такая поляризация социального неравенства была и до пандемии. «Эти тенденции возникли из-за политики, которая часто была ориентирована на людей, находящихся наверху. В пандемию они стали еще богаче, накопив 4,1 триллиона долларов США. В России и Центральной Азии число богатых составляет 45,9%. Наименьшее неравенство наблюдается в Европе 25,2%. В Восточной Азии — 30%, в Южной и Юго-Восточной Азии — 34,3%», — приводит слова ученого со ссылкой на исследование издание Bloomberg. Помимо этого, судя по данным исследования, Россия и некоторые страны Африки лидируют по неравномерности распределения доходов. В большинстве стран мира 10% самых богатых людей контролируют от 60% до 80% богатства. По мнению ученых, в некоторых государствах, таких как Индия, средний класс практически отсутствует. Ранее Bloomberg приводил данные о том, что в этом году состояние совладельца российской газовой компании НОВАТЭК, расположенной в Ямало-Ненецком автономном округе, Леонида Михельсона увеличилось на 8,5 млрд долларов США. Михельсон оказался на первой строчке большого рейтинга среди российских миллиардеров, заняв в общем рейтинге 40 место из 500.