14 декабря 2021

В Пермский край привезли самую редкую вакцину от COVD-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от коронавируса вакциной КовиВак. Челябинск, ампула, медик, эпидемия, прививка, перчатка, вакцина, вакцинация, коронавирус, сиз, covid, ковид, пандемия, ковивак, стерильно
«КовиВак» в Пермский край завозят редко и в малых количествах Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Пермский край поступили две партии вакцин от коронавируса. В том числе привезли препарат «КовиВак», который ранее завозили в небольших количествах.

«В Прикамье поступили партии вакцины „ГамКовидВак“ („Спутник V“) и „КовиВак“ в размере 72 900 и 6000 комплектов соответственно. Оба препарата являются двухкомпонентными и предназначены для иммунизации от новой коронавирусной инфекции», — говорится на сайте правительства региона. В ближайшее время препараты распределят между медучреждениями.

Всего с начала прививочной кампании в Прикамье доставлено более 1,64 млн комплектов вакцины от COVID-19. Больше всего завозят препараты «Спутник V» (более 1,2 млн) и «Спутник Лайт» (около 300 тыс.). «ЭпиВакКороны» поступило 83 000, а «КовиВака» — 19 495.

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В Пермский край поступили две партии вакцин от коронавируса. В том числе привезли препарат «КовиВак», который ранее завозили в небольших количествах. «В Прикамье поступили партии вакцины „ГамКовидВак“ („Спутник V“) и „КовиВак“ в размере 72 900 и 6000 комплектов соответственно. Оба препарата являются двухкомпонентными и предназначены для иммунизации от новой коронавирусной инфекции», — говорится на сайте правительства региона. В ближайшее время препараты распределят между медучреждениями. Всего с начала прививочной кампании в Прикамье доставлено более 1,64 млн комплектов вакцины от COVID-19. Больше всего завозят препараты «Спутник V» (более 1,2 млн) и «Спутник Лайт» (около 300 тыс.). «ЭпиВакКороны» поступило 83 000, а «КовиВака» — 19 495.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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