Сейчас стрелок находится под арестом и ждет приговора суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мужчина, пытавшийся застрелить своего знакомого в одном из дворов Тюмени, признал вину и отправился под арест по обвинению в покушении на убийство. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления по Тюменской области.

«13 мая 2021 года во дворе дома между 36-летним обвиняемым и потерпевшим 1987 года рождения произошел конфликт. В результате внезапно возникших личных неприязненных отношений, обвиняемый произвел не менее 10 выстрелов в потерпевшего из огнестрельного, травматического оружия, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье „Покушение на убийство“», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления по Тюменской области.

Агрессор полностью признал свою вину. Сейчас он находится под арестом. Как ранее писало агентство, конфликт со стрельбой произошел в Тюмени на улице Клары Цеткин. Пострадавший мужчина был доставлен в больницу, а свидетелями происшествия стали жители соседних домов, записавшие момент стрельбы на видео.