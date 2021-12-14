14 декабря 2021
13 декабря 2021

Тюменец признался в попытке убийства знакомого. Он стрелял в него при свидетелях. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Выбор меры пресечения для начальника курганского отделения РЖД Домосканова Сергея. г. Курган , заключенные, арест, зал суда, подсудимый, полиция, арестант, наручники
Сейчас стрелок находится под арестом и ждет приговора суда Фото:

Мужчина, пытавшийся застрелить своего знакомого в одном из дворов Тюмени, признал вину и отправился под арест по обвинению в покушении на убийство. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления по Тюменской области.

«13 мая 2021 года во дворе дома между 36-летним обвиняемым и потерпевшим 1987 года рождения произошел конфликт. В результате внезапно возникших личных неприязненных отношений, обвиняемый произвел не менее 10 выстрелов в потерпевшего из огнестрельного, травматического оружия, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье „Покушение на убийство“», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления по Тюменской области.

Агрессор полностью признал свою вину. Сейчас он находится под арестом. Как ранее писало агентство, конфликт со стрельбой произошел в Тюмени на улице Клары Цеткин. Пострадавший мужчина был доставлен в больницу, а свидетелями происшествия стали жители соседних домов, записавшие момент стрельбы на видео.

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Мужчина, пытавшийся застрелить своего знакомого в одном из дворов Тюмени, признал вину и отправился под арест по обвинению в покушении на убийство. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления по Тюменской области. «13 мая 2021 года во дворе дома между 36-летним обвиняемым и потерпевшим 1987 года рождения произошел конфликт. В результате внезапно возникших личных неприязненных отношений, обвиняемый произвел не менее 10 выстрелов в потерпевшего из огнестрельного, травматического оружия, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье „Покушение на убийство“», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления по Тюменской области. Агрессор полностью признал свою вину. Сейчас он находится под арестом. Как ранее писало агентство, конфликт со стрельбой произошел в Тюмени на улице Клары Цеткин. Пострадавший мужчина был доставлен в больницу, а свидетелями происшествия стали жители соседних домов, записавшие момент стрельбы на видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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