Решается вопрос о возбуждении уголовного дела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени во дворе одного из домов произошел вооруженный конфликт. Видео с места происшествия опубликовали в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». В стычке пострадал молодой мужчина, он в реанимации.

«Стрельба, поножовщина на Обороне, Тюмень. Есть раненые», — так автор описал видеозапись, опубликованную в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». ЧП произошло на улице Клары Цеткин, 29.

В ролике, снятом из окна квартиры, видно, как между несколькими мужчинами начинается конфликт. Из комментариев следует, что участники стычки были вооружены ножами и битами. В какой-то момент один из мужчин достает пистолет и начинает стрелять.

В конфликте есть пострадавший. «На место происшествия бригада скорой прибыла в 0:26. После осмотра и оказания помощи в ОКБ № 2 доставили 33-летнего мужчину. У него диагностировали множественные ранения в области шеи, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Пациент в реанимации», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В пресс-службе регионального УМВД агентству сообщили, что по факту происшествия решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта и ищут стрелка. Там также добавили, что пистолет, из которого стреляли, был травматическим.