12 мая 2021
11 мая 2021

Стрельба в одном из дворов Тюмени попала на видео. Пострадавший в реанимации

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу коммерческого директор ООО «Мультипласт» Михаила Третьякова. Курган, полиция, судья, судебный процесс, масочный режим
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела Фото:

В Тюмени во дворе одного из домов произошел вооруженный конфликт. Видео с места происшествия опубликовали в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». В стычке пострадал молодой мужчина, он в реанимации.

«Стрельба, поножовщина на Обороне, Тюмень. Есть раненые», — так автор описал видеозапись, опубликованную в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». ЧП произошло на улице Клары Цеткин, 29.

В ролике, снятом из окна квартиры, видно, как между несколькими мужчинами начинается конфликт. Из комментариев следует, что участники стычки были вооружены ножами и битами. В какой-то момент один из мужчин достает пистолет и начинает стрелять.

В конфликте есть пострадавший. «На место происшествия бригада скорой прибыла в 0:26. После осмотра и оказания помощи в ОКБ № 2 доставили 33-летнего мужчину. У него диагностировали множественные ранения в области шеи, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Пациент в реанимации», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В пресс-службе регионального УМВД агентству сообщили, что по факту происшествия решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта и ищут стрелка. Там также добавили, что пистолет, из которого стреляли, был травматическим.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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