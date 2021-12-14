В Сургуте на станции техобслуживания взорвался газовый баллон. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС. Инцидент произошел на улице 30 лет Победы.
«Сообщение о разгерметизации газового оборудования поступило в 18:02. Сотрудники МЧС прибыли на место в 18:18. Погибших нет, горения нет», — рассказали в ведомстве.
В МЧС пока не называют число пострадавших, сейчас их осматривают врачи. При этом, по данным управления СКР по ХМАО, при взрыве в здании обрушилась кровля — помощь оказана шести работникам СТО, двое из них госпитализированы. Следователи начали процессуальную проверку инцидента.
В Сургуте на станции техобслуживания взорвался газовый баллон. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС. Инцидент произошел на улице 30 лет Победы. «Сообщение о разгерметизации газового оборудования поступило в 18:02. Сотрудники МЧС прибыли на место в 18:18. Погибших нет, горения нет», — рассказали в ведомстве. В МЧС пока не называют число пострадавших, сейчас их осматривают врачи. При этом, по данным управления СКР по ХМАО, при взрыве в здании обрушилась кровля — помощь оказана шести работникам СТО, двое из них госпитализированы. Следователи начали процессуальную проверку инцидента.