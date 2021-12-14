14 декабря 2021

На станции техобслуживания в Сургуте взорвался газовый баллон. Есть пострадавшие

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, мчс, дым, пожарный, пожар, огонь, огнеборец, газовый баллон
На месте взрыва работают сотрудники МЧС и СКР (архивное фото) Фото:

В Сургуте на станции техобслуживания взорвался газовый баллон. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС. Инцидент произошел на улице 30 лет Победы.

«Сообщение о разгерметизации газового оборудования поступило в 18:02. Сотрудники МЧС прибыли на место в 18:18. Погибших нет, горения нет», — рассказали в ведомстве.

В МЧС пока не называют число пострадавших, сейчас их осматривают врачи. При этом, по данным управления СКР по ХМАО, при взрыве в здании обрушилась кровля — помощь оказана шести работникам СТО, двое из них госпитализированы. Следователи начали процессуальную проверку инцидента.

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В Сургуте на станции техобслуживания взорвался газовый баллон. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС. Инцидент произошел на улице 30 лет Победы. «Сообщение о разгерметизации газового оборудования поступило в 18:02. Сотрудники МЧС прибыли на место в 18:18. Погибших нет, горения нет», — рассказали в ведомстве. В МЧС пока не называют число пострадавших, сейчас их осматривают врачи. При этом, по данным управления СКР по ХМАО, при взрыве в здании обрушилась кровля — помощь оказана шести работникам СТО, двое из них госпитализированы. Следователи начали процессуальную проверку инцидента.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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