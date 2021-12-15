В Совфеде предложили отбирать права и авто у таксистов-нелегалов

В России необходимо ужесточить ответственность за организацию и осуществление нелегальных перевозок пассажиров. Соответствующая рекомендация направлена сенаторами в правительство РФ.
«Рекомендовать правительству РФ рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности за организацию и осуществление нелегальных перевозок пассажиров. Существующие меры административного наказания не являются серьезным препятствием для нелегальных перевозок пассажиров», — документ есть в распоряжении ТАСС.
Речь может идти о лишении водительских прав или о конфискации транспорта. В документе отмечается, что псевдозаказные перевозки «перетягивают» на себя пассажиропоток, предлагая более низкую стоимость за услугу.
Ранее стало известно, что в правительстве России готовятся ужесточить наказание для нетрезвых водителей. Водители могут самостоятельно провоцировать многократное увеличение срока лишения прав, передает «Правда.ру». В Верховном суде рассказали, что нельзя повторно наказать водителя, пока он обжалует первое лишение прав, уточняет РАПСИ.
В России необходимо ужесточить ответственность за организацию и осуществление нелегальных перевозок пассажиров. Соответствующая рекомендация направлена сенаторами в правительство РФ. «Рекомендовать правительству РФ рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности за организацию и осуществление нелегальных перевозок пассажиров. Существующие меры административного наказания не являются серьезным препятствием для нелегальных перевозок пассажиров», — документ есть в распоряжении ТАСС. Речь может идти о лишении водительских прав или о конфискации транспорта. В документе отмечается, что псевдозаказные перевозки «перетягивают» на себя пассажиропоток, предлагая более низкую стоимость за услугу. Ранее стало известно, что в правительстве России готовятся ужесточить наказание для нетрезвых водителей. Водители могут самостоятельно провоцировать многократное увеличение срока лишения прав, передает «Правда.ру». В Верховном суде рассказали, что нельзя повторно наказать водителя, пока он обжалует первое лишение прав, уточняет РАПСИ.