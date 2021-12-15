В Совфеде предложили отбирать права и авто у таксистов-нелегалов 16 декабря 2021 в 08:39 Размер текста - 17 + В СФ предложили лишать прав или арестовывать транспорт за нелегальные перевозки пассажиров Фото: Анна Майорова © URA.RU В России необходимо ужесточить ответственность за организацию и осуществление нелегальных перевозок пассажиров. Соответствующая рекомендация направлена сенаторами в правительство РФ. «Рекомендовать правительству РФ рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности за организацию и осуществление нелегальных перевозок пассажиров. Существующие меры административного наказания не являются серьезным препятствием для нелегальных перевозок пассажиров», — документ есть в распоряжении ТАСС. Речь может идти о лишении водительских прав или о конфискации транспорта. В документе отмечается, что псевдозаказные перевозки «перетягивают» на себя пассажиропоток, предлагая более низкую стоимость за услугу. Ранее стало известно, что в правительстве России готовятся ужесточить наказание для нетрезвых водителей. Водители могут самостоятельно провоцировать многократное увеличение срока лишения прав , передает «Правда.ру». В Верховном суде рассказали, что нельзя повторно наказать водителя, пока он обжалует первое лишение прав, уточняет РАПСИ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В России необходимо ужесточить ответственность за организацию и осуществление нелегальных перевозок пассажиров. Соответствующая рекомендация направлена сенаторами в правительство РФ. «Рекомендовать правительству РФ рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности за организацию и осуществление нелегальных перевозок пассажиров. Существующие меры административного наказания не являются серьезным препятствием для нелегальных перевозок пассажиров», — документ есть в распоряжении ТАСС. Речь может идти о лишении водительских прав или о конфискации транспорта. В документе отмечается, что псевдозаказные перевозки «перетягивают» на себя пассажиропоток, предлагая более низкую стоимость за услугу. Ранее стало известно, что в правительстве России готовятся ужесточить наказание для нетрезвых водителей. Водители могут самостоятельно провоцировать многократное увеличение срока лишения прав, передает «Правда.ру». В Верховном суде рассказали, что нельзя повторно наказать водителя, пока он обжалует первое лишение прав, уточняет РАПСИ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям