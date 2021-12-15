Врач Мясников назвал срок ревакцинации для победы над «Омикроном»

16 декабря 2021 в 09:58 Размер текста - 17 +

Доктор Мясников утверждает, что «Спутник Лайт» — это лишь первый компонент вакцины «Спутник V» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Врач и телеведущий программы «О самом главном» Александр Мясников рассказал, что необходимо делать повторную прививку от коронавируса не позднее, чем через полгода. Об этом он поделился в своем telegram-канале. «Неважно, переболели вы или вакцинировались — вам надо ревакцинироваться не позже, чем через 6 месяцев. Более того: в странах Европы и США вводят норму: ревакцинация уже через 3 месяца, иначе „Омикрон“ не остановить!» — советует врач. Мясников добавил, что «Спутник Лайт» необходимо делать через 3 недели после второго компонента «Спутник V» тем, у кого есть тяжелые хронические заболевания или иммунодефицит. Также он советует делать это всем, кто принимает гормональные препараты. Ранее доктор Мясников заявил, что вакцинация не останавливает распространение коронавирусной инфекции. По его словам, прививка спасает от смерти либо от тяжелых случаев. Перед этим российские врачи предположили, что вакцинация против коронавируса станет сезонной. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Врач и телеведущий программы «О самом главном» Александр Мясников рассказал, что необходимо делать повторную прививку от коронавируса не позднее, чем через полгода. Об этом он поделился в своем telegram-канале. «Неважно, переболели вы или вакцинировались — вам надо ревакцинироваться не позже, чем через 6 месяцев. Более того: в странах Европы и США вводят норму: ревакцинация уже через 3 месяца, иначе „Омикрон“ не остановить!» — советует врач. Мясников добавил, что «Спутник Лайт» необходимо делать через 3 недели после второго компонента «Спутник V» тем, у кого есть тяжелые хронические заболевания или иммунодефицит. Также он советует делать это всем, кто принимает гормональные препараты. Ранее доктор Мясников заявил, что вакцинация не останавливает распространение коронавирусной инфекции. По его словам, прививка спасает от смерти либо от тяжелых случаев. Перед этим российские врачи предположили, что вакцинация против коронавируса станет сезонной.