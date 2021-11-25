Врач Мясников: вакцинация не останавливает распространение COVID

Скорость распространения вируса не снижается, несмотря на вакцинацию, заявил Мясников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Врач-кардиолог, теле- и радиоведущий Александр Мясников заявил, что вакцинация и масочный режим не снижают темп распространения коронавируса. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Постоянный масочный режим и прочие пресловутые мероприятия, да и вакцинация не останавливают -увы!!!- распространение вируса», — заявил Мясников. Однако врач отметил, что смертность от COVID-19 и количество тяжелых случаев снизились в десятки раз. Это произошло исключительно благодаря вакцинации, добавил Мясников.

Ранее часть российских врачей выразила предположение, что коронавирус станет сезонным заболеванием, как, например, грипп. И вакцинироваться от COVID-19 придется ежегодно, резюмировали специалисты.

Ранее замглавы центра Гамалеи Денис Логунов заявил, что детская вакцина от COVID готова. По его словам, она отличается от взрослой только уровнем дозировки.