Врач Мясников: вакцинация не останавливает распространение COVID

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Скорость распространения вируса не снижается, несмотря на вакцинацию, заявил Мясников Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Врач-кардиолог, теле- и радиоведущий Александр Мясников заявил, что вакцинация и масочный режим не снижают темп распространения коронавируса. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Постоянный масочный режим и прочие пресловутые мероприятия, да и вакцинация не останавливают -увы!!!- распространение вируса», — заявил Мясников. Однако врач отметил, что смертность от COVID-19 и количество тяжелых случаев снизились в десятки раз. Это произошло исключительно благодаря вакцинации, добавил Мясников.

Ранее часть российских врачей выразила предположение, что коронавирус станет сезонным заболеванием, как, например, грипп. И вакцинироваться от COVID-19 придется ежегодно, резюмировали специалисты.

Ранее замглавы центра Гамалеи Денис Логунов заявил, что детская вакцина от COVID готова. По его словам, она отличается от взрослой только уровнем дозировки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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