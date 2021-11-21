Иммунолог: вакцинацию от коронавируса придется проходить ежегодно

Защита начинает снижаться с четвертого месяца после прививки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцинироваться от коронавируса придется каждый год. С таким заявлением выступил генеральный директор и соучредитель германской компании BioNTech, врач-иммунолог Угур Шахин.

«Важен тот факт, что третья прививка значительно повышает защиту. Соответственно мы ожидаем, что она будет дольше сохраняться, чем после двух доз вакцины, и что последующие бустерные прививки, возможно, потребуются лишь раз в год, как при гриппе», — сказал Шахин в интервью газете Bild am Sonntag.

По его словам, защита от вирусов начинает снижаться с четвертого месяца после прививки, с шестого месяца уже наблюдается значительное снижение, достаточный уровень защиты держится девять месяцев, однако сохраняется защита от тяжелой формы заболевания. Как отмечает ученый, если вакцинированные и заболевают, то переносят коронавирус в легкой или средней форме, передает « Газета.ру ».

Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков призвал сделать вакцинацию от COVID-19 принудительной, напоминает ОТР. При этом врач Александр Мясников предупредил, что нет смысла ждать мгновенного формирования иммунитета сразу после прививки — защитный эффект после полного курса вакцинации сохраняется недолго, сообщает «Газета Кемерова».