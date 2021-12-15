В Сургуте ребенка с ДЦП выгнали из автобуса. Видео

16 декабря 2021 в 12:12 Размер текста - 17 +

В Сургуте кондуктор выгнала из автобуса несовершеннолетнего Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте кондуктор выгнала из автобуса ребенка, больного ДЦП. Мальчик пропустил свою остановку, так как водитель проехал мимо нее, не остановившись. После того, как водитель остановился на следующей остановке, ребенок попросил вернуть его обратно. Об этом рассказала мать ребенка Елена Ермакова. «Сын возвращается на автобусе после тренировки домой. И понимает, что водитель проехал мимо его остановки, не останавливаясь. Когда двери наконец открылись, он начал спрашивать у кондуктора, почему автобус не сделал остановку в нужном месте. В ответ услышал „Выходи. Ты не стоял около двери“», — написала Ермакова в своем личном Instagram-аккаунте. На видео, которое начал снимать ребенок, видно, что кондуктор попыталась смахнуть телефон из рук, а после этого попыталась вытянуть ребенка за руку. В итоге мальчик все же вышел из автобуса. «Возможно, эта ситуация так меня затронула, потому что у Славы ДЦП, проблемы с походкой, дефекты речи и он не всегда может донести свои мысли до другого человека правильно», — заключила Ермакова. В администрации Сургута пообещали подробно прокомментировать ситуацию позднее, на данный же момент организована проверка для выяснения всех обстоятельств. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте уже было несколько случаев, когда детей высаживали из автобусов. Тогда детей высаживали из общественного транспорта из-за отсутствия у них медицинских масок. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЕЛЕНА ЕРМАКОВА??СУРГУТ (@lena_ermakk) Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Сургуте кондуктор выгнала из автобуса ребенка, больного ДЦП. Мальчик пропустил свою остановку, так как водитель проехал мимо нее, не остановившись. После того, как водитель остановился на следующей остановке, ребенок попросил вернуть его обратно. Об этом рассказала мать ребенка Елена Ермакова. «Сын возвращается на автобусе после тренировки домой. И понимает, что водитель проехал мимо его остановки, не останавливаясь. Когда двери наконец открылись, он начал спрашивать у кондуктора, почему автобус не сделал остановку в нужном месте. В ответ услышал „Выходи. Ты не стоял около двери“», — написала Ермакова в своем личном Instagram-аккаунте. На видео, которое начал снимать ребенок, видно, что кондуктор попыталась смахнуть телефон из рук, а после этого попыталась вытянуть ребенка за руку. В итоге мальчик все же вышел из автобуса. «Возможно, эта ситуация так меня затронула, потому что у Славы ДЦП, проблемы с походкой, дефекты речи и он не всегда может донести свои мысли до другого человека правильно», — заключила Ермакова. В администрации Сургута пообещали подробно прокомментировать ситуацию позднее, на данный же момент организована проверка для выяснения всех обстоятельств. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте уже было несколько случаев, когда детей высаживали из автобусов. Тогда детей высаживали из общественного транспорта из-за отсутствия у них медицинских масок. Публикация от ЕЛЕНА ЕРМАКОВА??СУРГУТ (@lena_ermakk)