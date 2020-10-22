Мэр из ХМАО потребовал не высаживать из автобусов детей без масок

Глава Сургута Вадим Шувалов потребовал от перевозчиков, чтобы они не высаживали детей из автобусов без медицинских масок. Об этом он сообщил в аккаунте в Instagram.
«В нашем городе произошла серия вопиющих инцидентов: детей без масок высаживали из городского транспорта. Известно как минимум о трех случаях. Я считаю такую практику неприемлемой. Ребенок в любом случае должен доехать домой или в школу, и выгонять его на холод нельзя не при какой ситуации», — заявил Шувалов.
Мэр также добавил, что тех автоперевозчиков, которые выгнали детей из автобусов из-за отсутствия масок, ждет наказание. В общественном транспорте появятся дополнительные средства индивидуальной защиты. Их будут выдавать школьникам, у которых не будет масок.
Ранее разгорелся скандал из-за слов мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, который заявил, что пассажиров без масок нужно высаживать из общественного транспорта. Позднее, пресс-служба администрации заявила, что главу города неправильно поняли.
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