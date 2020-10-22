Мэр из ХМАО потребовал не высаживать из автобусов детей без масок

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Итоговая пресс-конференция главы города Шувалова. Сургут, пресс-конференция, шувалов вадим
Глава Сургута Вадим Шувалов оказался возмущен инцидентами со школьниками в автобусах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Глава Сургута Вадим Шувалов потребовал от перевозчиков, чтобы они не высаживали детей из автобусов без медицинских масок. Об этом он сообщил в аккаунте в Instagram.

«В нашем городе произошла серия вопиющих инцидентов: детей без масок высаживали из городского транспорта. Известно как минимум о трех случаях. Я считаю такую практику неприемлемой. Ребенок в любом случае должен доехать домой или в школу, и выгонять его на холод нельзя не при какой ситуации», — заявил Шувалов.

Мэр также добавил, что тех автоперевозчиков, которые выгнали детей из автобусов из-за отсутствия масок, ждет наказание. В общественном транспорте появятся дополнительные средства индивидуальной защиты. Их будут выдавать школьникам, у которых не будет масок.

Ранее разгорелся скандал из-за слов мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, который заявил, что пассажиров без масок нужно высаживать из общественного транспорта. Позднее, пресс-служба администрации заявила, что главу города неправильно поняли.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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