15 декабря 2021

Курганский ПФР судится с бюро судмедэкспертизы из-за ошибок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС. Курган , судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
В Кургане ПФР хочет оштрафовать бюро судмедэкспертизы Фото:

При передаче данных в курганское отделение пенсионного фонда (ПФР) из бюро судмедэкспертизы возникли технические ошибки. Это стало причиной невовремя сданной отчетности. После этого ПФР подало в суд на медучреждение, чтобы его оштрафовали на сумму около 90 тысяч рублей. О причинах задержки отчетности URA.RU пояснили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на данные депздрава.

«Причиной нарушения срока предоставления данных являются технические ошибки при формировании и отправке данных в ПФР, а также последующая корректировка ранее отправленных данных», — говорится в комментарии властей. При этом в депздраве отмечают, что бюро судмедэкспертизы не признано ответчиком по иску ПФР.

URA.RU ранее писало, что отделение Пенсионного фонда в Кургане планирует взыскать штраф с Курганского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Госучреждение, по мнению ПФР, должно выплатить почти 90 тысяч за не предоставленные в сроки данные. Дело будет рассмотрено в порядке упрощенного производства. Заинтересованные лица должны представить мотивированный отзыв и возражения относительно предъявленных требований до 10 января.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

При передаче данных в курганское отделение пенсионного фонда (ПФР) из бюро судмедэкспертизы возникли технические ошибки. Это стало причиной невовремя сданной отчетности. После этого ПФР подало в суд на медучреждение, чтобы его оштрафовали на сумму около 90 тысяч рублей. О причинах задержки отчетности URA.RU пояснили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на данные депздрава. «Причиной нарушения срока предоставления данных являются технические ошибки при формировании и отправке данных в ПФР, а также последующая корректировка ранее отправленных данных», — говорится в комментарии властей. При этом в депздраве отмечают, что бюро судмедэкспертизы не признано ответчиком по иску ПФР. URA.RU ранее писало, что отделение Пенсионного фонда в Кургане планирует взыскать штраф с Курганского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Госучреждение, по мнению ПФР, должно выплатить почти 90 тысяч за не предоставленные в сроки данные. Дело будет рассмотрено в порядке упрощенного производства. Заинтересованные лица должны представить мотивированный отзыв и возражения относительно предъявленных требований до 10 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...