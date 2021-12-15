Курганский ПФР судится с бюро судмедэкспертизы из-за ошибок

В Кургане ПФР хочет оштрафовать бюро судмедэкспертизы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При передаче данных в курганское отделение пенсионного фонда (ПФР) из бюро судмедэкспертизы возникли технические ошибки. Это стало причиной невовремя сданной отчетности. После этого ПФР подало в суд на медучреждение, чтобы его оштрафовали на сумму около 90 тысяч рублей. О причинах задержки отчетности URA.RU пояснили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на данные депздрава.

«Причиной нарушения срока предоставления данных являются технические ошибки при формировании и отправке данных в ПФР, а также последующая корректировка ранее отправленных данных», — говорится в комментарии властей. При этом в депздраве отмечают, что бюро судмедэкспертизы не признано ответчиком по иску ПФР.

URA.RU ранее писало, что отделение Пенсионного фонда в Кургане планирует взыскать штраф с Курганского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Госучреждение, по мнению ПФР, должно выплатить почти 90 тысяч за не предоставленные в сроки данные. Дело будет рассмотрено в порядке упрощенного производства. Заинтересованные лица должны представить мотивированный отзыв и возражения относительно предъявленных требований до 10 января.