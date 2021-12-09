В Кургане ПФР хочет оштрафовать бюро судмедэкспертизы

В Кургане судебный спор развернулся между ПФР и медучреждением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отделение Пенсионного фонда в Кургане планирует взыскать штраф с Курганского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Госучреждение, по мнению ПФР, должно выплатить почти 90 тысяч за не предоставленные в сроки данные. Об этом говорится в информации, размещенной на сайте Арбитражного суда Курганской области.

«Отделение ПФР по Курганской области требует взыскать с ГКУ „Курганское областное бюро судебно-медицинской экспертизы“ штрафные санкции в сумме 87 500 рублей. [Штраф наложен] за нарушение законодательства об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования», — говорится в материалах суда.

Суд принял заявление. Дело будет рассмотрено в порядке упрощенного производства. Заинтересованные лица должны представить мотивированный отзыв и возражения относительно предъявленных требований до 10 января.

В пресс-службу правительства региона направлен запрос по поводу причин непредставления документов в ПФР со стороны медучреждения, подведомственного депздраву. На момент публикации ответ не поступил.