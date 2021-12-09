09 декабря 2021

В Кургане ПФР хочет оштрафовать бюро судмедэкспертизы

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионный фонд РФ. Курган, пенсионный фонд курган
В Кургане судебный спор развернулся между ПФР и медучреждением Фото:

Отделение Пенсионного фонда в Кургане планирует взыскать штраф с Курганского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Госучреждение, по мнению ПФР, должно выплатить почти 90 тысяч за не предоставленные в сроки данные. Об этом говорится в информации, размещенной на сайте Арбитражного суда Курганской области.

«Отделение ПФР по Курганской области требует взыскать с ГКУ „Курганское областное бюро судебно-медицинской экспертизы“ штрафные санкции в сумме 87 500 рублей. [Штраф наложен] за нарушение законодательства об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования», — говорится в материалах суда.

Суд принял заявление. Дело будет рассмотрено в порядке упрощенного производства. Заинтересованные лица должны представить мотивированный отзыв и возражения относительно предъявленных требований до 10 января.

В пресс-службу правительства региона направлен запрос по поводу причин непредставления документов в ПФР со стороны медучреждения, подведомственного депздраву. На момент публикации ответ не поступил.

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Отделение Пенсионного фонда в Кургане планирует взыскать штраф с Курганского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Госучреждение, по мнению ПФР, должно выплатить почти 90 тысяч за не предоставленные в сроки данные. Об этом говорится в информации, размещенной на сайте Арбитражного суда Курганской области. «Отделение ПФР по Курганской области требует взыскать с ГКУ „Курганское областное бюро судебно-медицинской экспертизы“ штрафные санкции в сумме 87 500 рублей. [Штраф наложен] за нарушение законодательства об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования», — говорится в материалах суда. Суд принял заявление. Дело будет рассмотрено в порядке упрощенного производства. Заинтересованные лица должны представить мотивированный отзыв и возражения относительно предъявленных требований до 10 января. В пресс-службу правительства региона направлен запрос по поводу причин непредставления документов в ПФР со стороны медучреждения, подведомственного депздраву. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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