Челябинский рецидивист получил в ЯНАО срок за дебош в поезде

В Пуровском районе ЯНАО суд признал виновным рецидивиста из Челябинска в хулиганстве в поезде. Как сообщается на официальном сайте УТ МВД России по УрФО, мужчина, будучи пьяным, буянил, а после того, как проводники вызвали полицию, разбил окно в тамбуре и выпрыгнул из поезда.
«Пассажир поезда сообщением „Новый Уренгой — Казань“ разбил стекло нерабочего тамбура, выпрыгнул из поезда и убежал в сторону лесополосы. Мужчина был обнаружен, когда он шел вдоль путей в сторону поселка Ханымей, и доставлен в линейный отдел. Пуровский районный суд ЯНАО назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев исправительных работ», — говорится в сообщении правоохранителей.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что 39-летний житель Челябинска следовал из Нового Уренгоя до станции Камышлов для пересадки на поезд в Курганскую область. По данным следствия, мужчина был семь раз судим за различные преступления, большая часть из которых связанны с причинением вреда здоровью.
В Пуровском районе ЯНАО суд признал виновным рецидивиста из Челябинска в хулиганстве в поезде. Как сообщается на официальном сайте УТ МВД России по УрФО, мужчина, будучи пьяным, буянил, а после того, как проводники вызвали полицию, разбил окно в тамбуре и выпрыгнул из поезда. «Пассажир поезда сообщением „Новый Уренгой — Казань“ разбил стекло нерабочего тамбура, выпрыгнул из поезда и убежал в сторону лесополосы. Мужчина был обнаружен, когда он шел вдоль путей в сторону поселка Ханымей, и доставлен в линейный отдел. Пуровский районный суд ЯНАО назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев исправительных работ», — говорится в сообщении правоохранителей. Сотрудники правоохранительных органов установили, что 39-летний житель Челябинска следовал из Нового Уренгоя до станции Камышлов для пересадки на поезд в Курганскую область. По данным следствия, мужчина был семь раз судим за различные преступления, большая часть из которых связанны с причинением вреда здоровью.