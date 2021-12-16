Челябинский рецидивист получил в ЯНАО срок за дебош в поезде

16 декабря 2021 в 18:36 Размер текста - 17 +

Житель Челябинска выбил окно в тамбуре поезда идущего из ЯНАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пуровском районе ЯНАО суд признал виновным рецидивиста из Челябинска в хулиганстве в поезде. Как сообщается на официальном сайте УТ МВД России по УрФО, мужчина, будучи пьяным, буянил, а после того, как проводники вызвали полицию, разбил окно в тамбуре и выпрыгнул из поезда. «Пассажир поезда сообщением „Новый Уренгой — Казань“ разбил стекло нерабочего тамбура, выпрыгнул из поезда и убежал в сторону лесополосы. Мужчина был обнаружен, когда он шел вдоль путей в сторону поселка Ханымей, и доставлен в линейный отдел. Пуровский районный суд ЯНАО назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев исправительных работ», — говорится в сообщении правоохранителей. Сотрудники правоохранительных органов установили, что 39-летний житель Челябинска следовал из Нового Уренгоя до станции Камышлов для пересадки на поезд в Курганскую область. По данным следствия, мужчина был семь раз судим за различные преступления, большая часть из которых связанны с причинением вреда здоровью. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Пуровском районе ЯНАО суд признал виновным рецидивиста из Челябинска в хулиганстве в поезде. Как сообщается на официальном сайте УТ МВД России по УрФО, мужчина, будучи пьяным, буянил, а после того, как проводники вызвали полицию, разбил окно в тамбуре и выпрыгнул из поезда. «Пассажир поезда сообщением „Новый Уренгой — Казань“ разбил стекло нерабочего тамбура, выпрыгнул из поезда и убежал в сторону лесополосы. Мужчина был обнаружен, когда он шел вдоль путей в сторону поселка Ханымей, и доставлен в линейный отдел. Пуровский районный суд ЯНАО назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев исправительных работ», — говорится в сообщении правоохранителей. Сотрудники правоохранительных органов установили, что 39-летний житель Челябинска следовал из Нового Уренгоя до станции Камышлов для пересадки на поезд в Курганскую область. По данным следствия, мужчина был семь раз судим за различные преступления, большая часть из которых связанны с причинением вреда здоровью.