ЕР уравняла права россиян с QR-кодами и без

«Единой России» удалось уравнять в правах не вакцинированных из-за болезни россиян с привитыми. Об этом заявила вице-спикер Госдумы глава комиссии Генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова журналистам перед заседанием, где приняли в первом чтении закон о QR-кодах.
«Вопрос с теми, кто переболел, но не вакцинировался, удалось решить — они будут уравнены в правах. <…> Вопрос по прохождению в различные учреждения по ПЦР-тестам, вопросы по различным ситуациям, возникающим в семьях. Это огромное количество людей, где по России совершенно разная социальная инфраструктура», — сказала она перед заседанием Госдумы 16 декабря.
В партии считают, что депутатам от «Единой России» удалось снять часть вопросов и исключить нарушения прав граждан. На встрече с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой члены фракции «Единой России» озвучили предложения, защищающие права людей и обеспечивающие их здоровье и безопасность. В их число вошли перечень оснований для медотвода от вакцинации и меры защиты людей при проведении массовых мероприятий.
«Единой России» удалось уравнять в правах не вакцинированных из-за болезни россиян с привитыми. Об этом заявила вице-спикер Госдумы глава комиссии Генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова журналистам перед заседанием, где приняли в первом чтении закон о QR-кодах. «Вопрос с теми, кто переболел, но не вакцинировался, удалось решить — они будут уравнены в правах. <…> Вопрос по прохождению в различные учреждения по ПЦР-тестам, вопросы по различным ситуациям, возникающим в семьях. Это огромное количество людей, где по России совершенно разная социальная инфраструктура», — сказала она перед заседанием Госдумы 16 декабря. В партии считают, что депутатам от «Единой России» удалось снять часть вопросов и исключить нарушения прав граждан. На встрече с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой члены фракции «Единой России» озвучили предложения, защищающие права людей и обеспечивающие их здоровье и безопасность. В их число вошли перечень оснований для медотвода от вакцинации и меры защиты людей при проведении массовых мероприятий.