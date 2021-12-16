ЕР уравняла права россиян с QR-кодами и без

16 декабря 2021 в 20:22 Размер текста - 17 +

16 декабря в Госдуме приняли в первом чтении закон о QR-кодах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды «Единой России» удалось уравнять в правах не вакцинированных из-за болезни россиян с привитыми. Об этом заявила вице-спикер Госдумы глава комиссии Генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова журналистам перед заседанием, где приняли в первом чтении закон о QR-кодах. «Вопрос с теми, кто переболел, но не вакцинировался, удалось решить — они будут уравнены в правах. <…> Вопрос по прохождению в различные учреждения по ПЦР-тестам, вопросы по различным ситуациям, возникающим в семьях. Это огромное количество людей, где по России совершенно разная социальная инфраструктура», — сказала она перед заседанием Госдумы 16 декабря. В партии считают, что депутатам от «Единой России» удалось снять часть вопросов и исключить нарушения прав граждан. На встрече с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой члены фракции «Единой России» озвучили предложения, защищающие права людей и обеспечивающие их здоровье и безопасность. В их число вошли перечень оснований для медотвода от вакцинации и меры защиты людей при проведении массовых мероприятий. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

«Единой России» удалось уравнять в правах не вакцинированных из-за болезни россиян с привитыми. Об этом заявила вице-спикер Госдумы глава комиссии Генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова журналистам перед заседанием, где приняли в первом чтении закон о QR-кодах. «Вопрос с теми, кто переболел, но не вакцинировался, удалось решить — они будут уравнены в правах. <…> Вопрос по прохождению в различные учреждения по ПЦР-тестам, вопросы по различным ситуациям, возникающим в семьях. Это огромное количество людей, где по России совершенно разная социальная инфраструктура», — сказала она перед заседанием Госдумы 16 декабря. В партии считают, что депутатам от «Единой России» удалось снять часть вопросов и исключить нарушения прав граждан. На встрече с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой члены фракции «Единой России» озвучили предложения, защищающие права людей и обеспечивающие их здоровье и безопасность. В их число вошли перечень оснований для медотвода от вакцинации и меры защиты людей при проведении массовых мероприятий.