В Дагестане убили популярную гадалку

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Гадалка и ее карты. Екатеринбург, карты
Ранее гадалке неоднократно поступали угрозы от местных жителей с призывом перестать гадать Фото:

В Махачкале 56-летней гадалке Шовкат Джалаевой нанесли 12 ножевых ранений. От ран прорицательница скончалась, полиция возбудила уголовное дело.

«11 декабря муж Джалаевой обнаружил ее мертвой — гадалке нанесли 12 ударов ножом. Полиция отсмотрела камеры и выяснила, что утром в день убийства она вышла в магазин. Пока ее не было, к ней в дом зашел мужчина среднего роста в черной куртке с капюшоном на голове. Шовкат вернулась из магазина, а буквально через три минуты из дома быстрым шагом вышел тот же человек и скрылся с места преступления», — сообщает telegram-канал Baza.

В Махачкале Шовкат Джалаева была популярной пророчицей, к ней на постоянной основе обращались сотни людей. От местных жителей гадалке неоднократно поступали угрозы, чтобы она закончила антирелигиозную деятельность, а в 2013 году к записке с угрозами была прикреплена граната. По мнению следователей, Шовкат могли убить как ее клиенты, так и угрожавшие ранее лица.

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В Махачкале 56-летней гадалке Шовкат Джалаевой нанесли 12 ножевых ранений. От ран прорицательница скончалась, полиция возбудила уголовное дело. «11 декабря муж Джалаевой обнаружил ее мертвой — гадалке нанесли 12 ударов ножом. Полиция отсмотрела камеры и выяснила, что утром в день убийства она вышла в магазин. Пока ее не было, к ней в дом зашел мужчина среднего роста в черной куртке с капюшоном на голове. Шовкат вернулась из магазина, а буквально через три минуты из дома быстрым шагом вышел тот же человек и скрылся с места преступления», — сообщает telegram-канал Baza. В Махачкале Шовкат Джалаева была популярной пророчицей, к ней на постоянной основе обращались сотни людей. От местных жителей гадалке неоднократно поступали угрозы, чтобы она закончила антирелигиозную деятельность, а в 2013 году к записке с угрозами была прикреплена граната. По мнению следователей, Шовкат могли убить как ее клиенты, так и угрожавшие ранее лица.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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