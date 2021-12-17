В Дагестане убили популярную гадалку

Ранее гадалке неоднократно поступали угрозы от местных жителей с призывом перестать гадать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Махачкале 56-летней гадалке Шовкат Джалаевой нанесли 12 ножевых ранений. От ран прорицательница скончалась, полиция возбудила уголовное дело.

«11 декабря муж Джалаевой обнаружил ее мертвой — гадалке нанесли 12 ударов ножом. Полиция отсмотрела камеры и выяснила, что утром в день убийства она вышла в магазин. Пока ее не было, к ней в дом зашел мужчина среднего роста в черной куртке с капюшоном на голове. Шовкат вернулась из магазина, а буквально через три минуты из дома быстрым шагом вышел тот же человек и скрылся с места преступления», — сообщает telegram-канал Baza.

В Махачкале Шовкат Джалаева была популярной пророчицей, к ней на постоянной основе обращались сотни людей. От местных жителей гадалке неоднократно поступали угрозы, чтобы она закончила антирелигиозную деятельность, а в 2013 году к записке с угрозами была прикреплена граната. По мнению следователей, Шовкат могли убить как ее клиенты, так и угрожавшие ранее лица.