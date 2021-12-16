16 декабря 2021
15 декабря 2021

В столице ЯНАО поймали наркосбытчиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор главарю преступной группы Дмитрию Романову. Курган, арест, преступник, судебное заседание, задержанный, арестант
Двое мужчин пытались продать наркотики в Салехарде Фото:

Жители Благовещенска купили в Салехарде (ЯНАО) наркотические средства и пытались их продать. Преступники были пойманы. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Прокурором Салехарда утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Благовещенска. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть „Интернет“) группой лиц по предварительному сговору в крупном размере», — говорится в сообщении на сайте силового ведомства.

Прокуратура установила, что в августе обвиняемые прибыли в Салехард из Амурской области, чтобы купить наркотики синтетического происхождения и распространить их на территории города за денежное вознаграждение. Они направились в съемное жилье для фасовки наркотических средств, но в подъезде дома были задержаны сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде двое подростков из Москвы организовали наркобизнес. Руководил бизнесом 26-летний житель Воронежской области, который сбежал в Чечню, но был пойман и приговорен к девяти годам лишения свободы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители Благовещенска купили в Салехарде (ЯНАО) наркотические средства и пытались их продать. Преступники были пойманы. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Прокурором Салехарда утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Благовещенска. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть „Интернет“) группой лиц по предварительному сговору в крупном размере», — говорится в сообщении на сайте силового ведомства. Прокуратура установила, что в августе обвиняемые прибыли в Салехард из Амурской области, чтобы купить наркотики синтетического происхождения и распространить их на территории города за денежное вознаграждение. Они направились в съемное жилье для фасовки наркотических средств, но в подъезде дома были задержаны сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено в суд. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде двое подростков из Москвы организовали наркобизнес. Руководил бизнесом 26-летний житель Воронежской области, который сбежал в Чечню, но был пойман и приговорен к девяти годам лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...