В столице ЯНАО поймали наркосбытчиков

Двое мужчин пытались продать наркотики в Салехарде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Благовещенска купили в Салехарде (ЯНАО) наркотические средства и пытались их продать. Преступники были пойманы. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Прокурором Салехарда утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Благовещенска. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть „Интернет“) группой лиц по предварительному сговору в крупном размере», — говорится в сообщении на сайте силового ведомства.

Прокуратура установила, что в августе обвиняемые прибыли в Салехард из Амурской области, чтобы купить наркотики синтетического происхождения и распространить их на территории города за денежное вознаграждение. Они направились в съемное жилье для фасовки наркотических средств, но в подъезде дома были задержаны сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде двое подростков из Москвы организовали наркобизнес. Руководил бизнесом 26-летний житель Воронежской области, который сбежал в Чечню, но был пойман и приговорен к девяти годам лишения свободы.